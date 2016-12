Beni culturali, Bray annuncia nuove assunzioni

foto Ap/Lapresse 12:15 - Nuove assunzioni nel mondo della cultura: ad annunciarlo è il ministro dei Beni culturali e del Turismo, Massimo Bray. "Stiamo lavorando - ha spiegato - affinché si creino le condizioni per poter assumere, dopo tanto tempo, il personale necessario". Si tratterà, in particolare, di archeologi, archivisti, bibliotecari ma non solo. - Nuove assunzioni nel mondo della cultura: ad annunciarlo è il ministro dei Beni culturali e del Turismo, Massimo Bray. "Stiamo lavorando - ha spiegato - affinché si creino le condizioni per poter assumere, dopo tanto tempo, il personale necessario". Si tratterà, in particolare, di archeologi, archivisti, bibliotecari ma non solo.

Fondazioni liriche, "nessuno resterà a acasa" - Bray ha poi rassicurato sulla questione fondazioni liriche. "Lavoreremo affinché non resti a casa nessuno", ha precisato, ribadendo che "l'interesse è mantenere i posti di lavoro". "Il personale - ha aggiunto - verrà riassorbito da Ales ma anche gli enti locali faranno la loro parte".



Musei, "non avremo nulla da invidiare a NY" - I progetti del ministro riguardano anche le strutture museali: orari elastici, caffetterie accoglienti e librerie attrezzate. "E' un sogno che deve diventare realtà", ha detto. "Lavorerò perché l'Italia non abbia niente da invidiare a strutture come il Metropolitan di New York".