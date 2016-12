foto Ansa

14:04

- "Per fortuna che in Valtrompia ancora si producono le armi, un giorno serviranno". Lo ha detto Umberto Bossi a margine di un comizio a Sarezzo (Brescia). Il fondatore della Lega ha invocato l'uso delle armi rispondendo a chi contestava l'abolizione delle province: "Una decisione che annulla l'identità di un popolo - ha spiegato Bossi -. Vuol dire non rispettare quello che c'è sul territorio. In Valtrompia però per fortuna ci sono ancora le armi".