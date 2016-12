Napolitano: dramma disoccupazione giovanile

foto Tgcom24 Correlati Bonanni avverte: "Il Paese sull'orlo del collasso Si taglino le tasse alle imprese che assumono"

17:17 - "Riuscire a tenere insieme la difesa dei diritti e della dignità del lavoro con l'individuazione degli interventi per superare la drammatica caduta dell'occupazione specie giovanile". E' l'appello del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, in un messaggio per l'apertura del XVII Congresso confederale della Cisl. "Lo scenario economico e sociale - spiega - è difficile e oltre questo gravano i pesanti effetti della persistente recessione".

'Le organizzazioni sindacali - scrive Napolitano nel messaggio al segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni - si trovano di fronte a una sfida di grande complessità: si tratta di riuscire a tenere insieme la prioritaria difesa dei diritti e della dignità del lavoro con l'individuazione degli interventi e degli strumenti innovativi necessari per superare, attraverso l'aumento della produttività e della competitività dell'economia italiana e anche attraverso il ricorso a forme coraggiose di solidarietà, la drammatica caduta dell'occupazione specie giovanile".



"Nel solco di una consolidata tradizione sindacale improntata al dialogo e ispirata a una responsabile visione delle esigenze del Paese - prosegue il presidente della Repubblica - la scelta del tema centrale del congresso", che ha lo slogan L'Italia della responsablità, "conferma l'impegno della Cisl ad offrire il proprio contributo per il superamento di acute emergenze e di profondi fattori di crisi e, quindi, per la costruzione di solide basi per un'Italia più giusta, più aperta e socialmente coesa".