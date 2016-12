foto Tgcom24

15:55

- "Renzi è uno che piace e commuove il Paese e non è un caso che Berlusconi non lo abbia voluto al posto di Letta. Con Renzi il mio giudizio sul governo sarebbe stato un po' diverso". Lo ha detto il sindaco di Bari, Michele Emiliano, a Tgcom24. "Matteo Renzi - ha proseguito Emiliano - è un leader naturale e quindi minaccioso per il Pd. Chi ha carisma viene catalogato come inaffidabile da quelli che chiamo affettuosamente i post comunisti".