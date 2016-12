Monti: "Non abbandono la politica"

foto Ansa 19:24 - Il presidente del Consiglio, Mario Monti, smentisce le voci di un suo passo indietro nella politica e nelle fila di Scelta Civica. "Abbandono? Assolutamente no", ha detto. "Continuo a mio modo ad interessarmi alla vita pubblica italiana - ha aggiunto il premier - a sostegno di iniziative che siano per le riforme, per l'Europa e contro il bipolarismo conflittuale". - Il presidente del Consiglio, Mario Monti, smentisce le voci di un suo passo indietro nella politica e nelle fila di Scelta Civica. "Abbandono? Assolutamente no", ha detto. "Continuo a mio modo ad interessarmi alla vita pubblica italiana - ha aggiunto il premier - a sostegno di iniziative che siano per le riforme, per l'Europa e contro il bipolarismo conflittuale".

Monti, tuttavia, ha sottolineato che non intende ricoprire un ruolo da leader in Scelta Civica. "Non sono mai stato il presidente di Scelta Civica, e ho incoraggiato i deputati e i senatori di Scelta Civica a pensare a ricoprire la posizione di presidente", ha detto, precisando poi: "Non sarò né presidente, né segretario".



"Scarsa crescita colpa anche di sindacati e imprese" - Parlando a "Che tempo che fa", Monti ha spiegato che "se l'Italia non cresce, ciò è dovuto a lacune della politica, ma moltissimo anche a sindacati e imprese che devono cambiare, non possono chiamarsi fuori". Il premier ha ribadito che "il mondo del capitalismo non ha saputo ammodernarsi e il mondo dei sindacati ha responsabilità storiche nell'arretratezza". "Mi fa piacere che ora sindacati e Confindustria prendano posizioni comuni - ha proseguito -, ho dedicato buona parte del 2012 a ottenere questo".



"Elezioni anticipate sarebbero una perdita di tempo" - Sullo scenario politico, Monti si augura "che si faccia un nuovo governo capace di agire e non elezioni che farebbero perdere altro tempo e che con questa legge elettorale magari darebbero lo stesso risultato".



Quirinale, "mi batterò per un nome con ampio consenso" - Il premier ha anche parlato della corsa al Colle. "Mi batterò perché il presidente della Repubblica sia eletto con il consenso più ampio possibile, che includa Pd e Pdl, e Scelta civica potrebbe promuovere questa convergenza". Monti non si è però sbilanciato sui nomi per il Quirinale. "Ci saranno indicazioni di Scelta civica - ha proseguito - che saranno esplicitate al momento opportuno e nelle sedi opportune".