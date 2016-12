Vertice Monti-Bersani: soluzioni condivise

foto Ansa Correlati Renzi: "Muovetevi a fare governo" 19:22 - Mario Monti e Pier Luigi Bersani ritengono che "soluzioni in merito alle scadenze politico-istituzionali vanno tempestivamente ricercate, nella chiarezza e trasparenza dei percorsi, attraverso la più ampia condivisione possibile fra le forze parlamentari". E' quanto si legge in una nota redatta al termine dell'incontro tra il segretario Pd e il premier uscente a Palazzo Chigi. Il colloquio è durato oltre due ore. - Mario Monti e Pier Luigi Bersani ritengono che "soluzioni in merito alle scadenze politico-istituzionali vanno tempestivamente ricercate, nella chiarezza e trasparenza dei percorsi, attraverso la più ampia condivisione possibile fra le forze parlamentari". E' quanto si legge in una nota redatta al termine dell'incontro tra il segretario Pd e il premier uscente a Palazzo Chigi. Il colloquio è durato oltre due ore.

''Il segretario del Pd Pier Luigi Bersani si è recato a Palazzo Chigi ad incontrare il Presidente del Consiglio in carica per gli affari correnti Mario Monti per uno scambio di vedute sulla situazione economica e politico-istituzionale dell'Italia. In particolare - continua la nota - il segretario Bersani ha sottolineato l'interesse a conoscere più in dettaglio i provvedimenti imminenti all'esame del governo dei quali il Presidente Monti ha illustrato contenuto e riflessi rispetto alla situazione economica e finanziaria e al dialogo in corso tra il Governo e la Commissione europea''.



''L'incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e di convergenza rispetto all'analisi del delicato momento politico. A giudizio di entrambi - conclude il comunicato - soluzioni in merito alle scadenze politico-istituzionali vanno tempestivamente ricercate, nella chiarezza e trasparenza dei percorsi, attraverso la piuù ampia condivisione possibile fra le forze parlamentari''.