L'ondata di affetto per il leader del M5S si è concentrata in poco più di 25 minuti. Abbiamo verificato e abbiamo scoperto che dalle 21:22 alle 21:48 più di 2.700 voti sono stati inviati da un unico indirizzo Ip (non sappiamo dire se da uno o più pc) facendo guadagnare al leader genovese uno strabiliante 47% di preferenze.

foto Tgcom24

Non sappiamo cosa sia possa essere successo: forse la partita Italia-Brasile ha risvegliato la passione sopita dei sostenitori che sognano Grillo al Colle al posto di Napolitano. Difficile. O magari la marea di voti non vengono da un solo pc ma da tanti che si sono dati appuntamento in nome di Beppe stessa ora, stessa piazza virtuale. Uhm.Lungi da noi pensare che qualche prode difensore della causa a 5 stelle si sia messo (o messa) a smanettare pur di far balzare in testa il proprio leader. I nostri non sono sondaggi scientifici, sono semplici rilevazioni che offriamo ai lettori confidando nella loro onestà chiedendo una sola preferenza al giorno per pc. Ma guardate l'immagine qui a lato, tratta da un faldone di una quarantina di pagine che documenta il traffico dei votanti al nostro sondaggio. 21:22 è l'orario... quanti voti in pochi secondi!Che dire? Siamo solo fieri dell'importanza che la nostra "consultazione" abbia avuto tra i fans di Beppe, "nostro" presidente della Repubblica, almeno virtuale. Potenza della Rete. Lui ne sarà felicissimo.