Grillo: "Di fatto l'Italia è già fuori dall'euro"

foto Ansa Correlati Grillo, dure critiche a Napolitano

Napolitano: giusto che il Pdl difenda il suo leader

Pd: incontro positivo con il M5S 13:51 - "L'Italia è di fatto già fuori dall'euro". Lo ha detto Beppe Grillo in un'intervista al quotidiano tedesco "Handelsblatt". I Paesi del Nord Europa - ha spiegato il leader del Movimento 5 Stelle - manterranno l'Italia nell'eurozona "finché non riavranno gli investimenti effettuati dalle loro banche sui titoli di Stato italiani. Dopo ci lasceranno cadere come una patata bollente". - "L'Italia è di fatto già fuori dall'euro". Lo ha detto Beppe Grillo in un'intervista al quotidiano tedesco "Handelsblatt". I Paesi del Nord Europa - ha spiegato il leader del Movimento 5 Stelle - manterranno l'Italia nell'eurozona "finché non riavranno gli investimenti effettuati dalle loro banche sui titoli di Stato italiani. Dopo ci lasceranno cadere come una patata bollente".

"Voglio la rivoluzione francese, ma non la ghigliottina" - Il numero uno M5s ha anche ribadito il suo appello a un referendum online proprio a proposito dell'euro, ma non ha detto di essere favorevole all'uscita dalla moneta unica. Alla domanda se a suo avviso l'Italia dovrebbe uscire dall'eurozona, il "garante" del M5s, come spesso si definisce, ha infatti spiegato: "Non decido io da solo su questo. Vorrei tenere un referendum online sull'euro". E ha descritto il suo approccio politico come "la rivoluzione francese, ma senza la ghigliottina".



Attacco a Monti - Nell'intervista, Grillo ha poi attaccato il premier uscente: "Mario Monti è stato solo il commissario straordinario in nome delle banche. Invece di fare tagli che avrebbero colpito quelli che guadagnano di più e l'apparato dello Stato, ha imposto tasse più alte ai cittadini".



E ancora, se l'è presa con gli altri leader politici, dicendo che Silvio Berlusconi è "fisicamente alla fine" e che "tra 15 giorni nessuno parlerà più" del candidato premier e segretario del Pd Pier Luigi Bersani.



"Non sono anti-europeista" - Infine, Grillo ha precisato di non essere affatto anti-europeista: "Ho solo detto che abbiamo bisogno di un piano B. Dobbiamo chiederci: che cosa ne è dell'Europa? Perché non abbiamo una politica comune dell'informazione, del fisco, dell'immigrazione? Perché solo i tedeschi si arricchiscono?".