foto Twitter Correlati Pd: "Con il M5S è stato un incontro positivo"

I grillini rompono un tabù: video di riunione online 21:14 - "Un incontro positivo in cui si è condiviso l'obiettivo generale e la necessità di mettere in moto il Parlamento. Non servono prevaricazioni, cercheremo insieme la strada". Luigi Zanda, uno dei tre mediatori del Pd, spiega così l'esito dell'incontro con i parlamentari grillini. "'No, questo non lo ha chiesto", ha poi risposto Zanda alla domanda se il capogruppo Roberta Lombardi abbia rivendicato la presidenza della Camera per il movimento. - "Unin cui si è condiviso l'obiettivo generale e la necessità di mettere in moto i. Non servono prevaricazioni, cercheremo insieme la strada", uno dei tre mediatori del, spiega così l'esito dell'incontro con. "'No, questo non lo ha chiesto", ha poi risposto Zanda alla domanda se il capogruppoabbia rivendicato la presidenza dellaper il movimento.

"Sarà un'assemblea del parlamentari M5S a decidere se e quali cariche condividere con il Pd", ha poi spiegato. "Il nostro compito - ha proseguito - non prevede alcun tipo di trattativa ma una ricognizione. Il nostro obiettivo è esplorare la possibilità di condividere un percorso per l'elezione delle presidenze dei due rami del Parlamento in modo molto trasparente e aperto".



Roberta Lombardi: "Per le presidenze candidati all'altezza" - La capogruppo M5S Roberta Lombardi sottolinea che "il principio che abbiamo voluto sottolineare è trovare persone all'altezza dell'importanza del ruolo che ricoprono, la nostra proposta sarà all'altezza". "I nomi dei candidati del M5S alla presidenza di Camera e Senato saranno resi noti entro domani sera", ha poi aggiunto la Lombardi.



"Si ricordi che alla Camera M5S è prima forza" - In un video postato dopo l'incontro con il Pd sulle presidenze delle Camere, la Lombardi ha quindi ricordato: "Abbiamo voluto evidenziare che ci aspettiamo che all'interno della ricerca di queste figure si tenga conto del ruolo che i nostri concittadini hanno affidato alle forze politiche. Noi alla Camera siamo prima forza politica e anche al Senato siamo ben messi".



Scontro con la stampa - Bocche cucite da parte dei senatori e deputati del Movimento 5 Stelle al termine della riunione di esponenti del gruppo parlamentare con la delegazione del Pd. I parlamentari a 5 stelle evitano i cronisti, non rispondono alle domande, neppure salutano: ''Perché non ci parlate, anche questa è casta'', protestano i giornalisti e solo a quel punto un senatore, Francesco Campanella, si ferma per dire la sua ''prima ci facciamo un'idea poi commenteremo. E comunque abbiamo deciso di far sapere la nostra posizione sul blog'', dice. E a chi gli rileva che l'opinione pubblica ha diritto di sapere se, ad esempio, hanno chiesto una presidenza della Camera per un rappresentate M5S Campanella replica ''di questo ne parliamo già tutti i giorni''.



Ma Grillo smorza l'ottimismo: nessun accordo - ''Se per caso non fosse chiaro: il M5S non fa alleanze con nessun partito''. Così Beppe Grillo su Twitter dove posta il video-comunicato del gruppo M5S dopo l'incontro con la delegazione Pd al Senato sulle presidenze.



Assegnazione delle cariche, il Pd incontra il Pdl - Non ci sarà nessuna prevaricazione sull'assegnazione delle cariche per la presidenza delle Camere, tutti saranno rappresentati. Questo, in sostanza, il "metodo" che il Pd ha illustrato ai due esponenti del Pdl, il senatore Lucio Malan e Simone Baldelli durante l'incontro al Senato. Malan e Baldelli - che, ha riferito Zanda, non hanno evocato nessun Aventino - hanno precisato che "non avevano mandato per trattare" e riferiranno i vertici del Pdl.