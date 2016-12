La carica dei parlamentari grillini, ecco i video provini con i quali sono stati scelti / Parte 1

- I 109 deputati e i 54 senatori del M5S si insedieranno nel nuovo Parlamento il prossimo 15 marzo. Ecco come alcuni di loro si erano presentati alle Parlamentarie, vale a dire le "selezioni" online per poter candidarsi alle Politiche 2013. Le regole erano poche e semplici: non essere indagato, non avere mai ricoperto cariche politiche nemmeno a livello locale e postare una video presentazione per farsi conoscere dagli altri militanti del movimento.

GIANLUCA CASTALDI, IL SENATORE CHE SI LANCIA CON IL PARACADUTE

Eletto al Senato nella circoscrizione Abruzzo:

E' un convinto sostenitore del rinnovamento politico portato avanti dal Movimento 5 Stelle. Nella sua video presentazione colpiscono soprattutto gli ultimi secondi: il neoeletto senatore della Repubblica si lancia con il paracadute e saluta in volo i propri sostenitori.



Ecco il video con il quale Gianluca Castaldi si presentava alle parlamentarie del M5S:



GIANLUCA SALVATORE MICILLO, L'EMULO DI SAVIANO

Eletto alla Camera nella circoscrizione Campania 1:

Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche, tesi di Laurea in Sistemi economici comparati dal titolo: "Le Nuove sfide dell'internalizzazione, la concorrenza cinese e le esportazioni Italiane". Ha prestato la sua esperienza sui mercati esteri alle aziende locali, per poter vendere i loro prodotti in tutto il mondo tramite gli strumenti dell'e-commerce. Esperto in gestione dei rifiuti urbani per uno sviluppo sostenibile, 600 ore di stage presso tutte le aziende italiane che riciclano rifiuti. Professore di ambiente e legalità presso scuole medie e superiori nella Provincia di Napoli.

Ecco il video con il quale Salvatore Micillo si presentava alle parlamentarie del M5S:





CHRISTIAN IANNUZZI, IL TECNICO CON LA PASSIONE PER LA MUSICA

Eletto alla Camera nella circoscrizione Lazio 2:

Christian ha 40 anni. Ama la musica ed è autore e musicista. Da sempre appassionato di informatica, fa il tecnico. Nel tempo libero è attivista di M5S di Latina. Vuole attuare una riforma culturale e civica. Sua madre Ivana Simeoni, è operatrice al 118 ed è appena stata eletta al Senato, sempre nelle fila del M5S.

Ecco il video con il quale Christian Iannuzzi si presentava alle parlamentarie del M5S: