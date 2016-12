La carica dei parlamentari grillini, ecco i video con i quali si presentano sul Web / Parte 2

13:43

- I 109 deputati e i 54 senatori del M5S si insedieranno nel nuovo Parlamento il prossimo 15 marzo. Ecco come alcuni di loro si erano presentati in Rete con dei piccoli video.Per candidarsi hanno rispettato poche e semplici regole: non essere indagato, non avere mai ricoperto cariche politiche nemmeno a livello locale e pubblica una video presentazione per farsi conoscere dagli altri militanti del movimento.