Bersani: "Primi, ma non vincenti" Grillo: valuteremo riforma per riforma

Silvio Berlusconi apre al Pd, ma Marina Sereni, vicepresidente dei democratici chiude la porta al centrodestra. Il leader Pdl, commentando con Maurizio Belpietro l'esito delle elezioni, afferma che "i risultati danno il Pd vittorioso di un'incollatura". "Ora - prosegue - serve una riflessione, per il bene dell'Italia". Poi su Twitter scrive: "Accordo con il Pd? Ora dobbiamo prendere del tempo per riflettere. Niente accordo con Monti".

23:54 Van Rompuy: avanti con riforme

L'Italia "non ha vere alternative che continuare il consolidamento di bilancio e le riforme". E' quanto scrive il presidente del Consiglio Ue, Herman Van Rompuy. Su Twitter si dice "fiducioso che l'Italia resterà un membro stabile dell'Eurozona". Per Van Rompuy "si deve rispettare" il risultato, ma "ora sta ai leader politici assumersi la responsabilità, trovare un compromesso e formare un governo stabile".

21:07 Dario Fo: "Grillo farà nascere il nuovo governo"

"So che lui ci sta". Così Dario Fo, su La7, risponde alla domanda se Grillo farà nascere il nuovo governo proposto da Bersani. "Naturalmente bisognerà vedere se troverà la disponibilità all'ascolto delle sue posizioni. Sarà comunque un bell'incontro-scontro".

20:49 Bersani: niente governissimo

"Dico no a un governissimo. Sappiamo qual è la nostra responsabilità che significa saper cogliere l'esigenza di cambiamento, maggiore anche di quella espressa in campagna elettorale. Noi ci rivolgeremo alle Camere. Tocca a noi tirar fuori il Paese dall'impasse". Così Bersani, al coordinamento Pd, ribadisce il no alle larghe intese.

20:46 Casa Bianca: ora partiti formino un governo

"Gli italiani hanno votato e ora sta ai partiti formare il governo". Lo afferma un portavoce della Casa Bianca. "Ci aspettiamo - aggiunge - di lavorare insieme al prossimo governo italiano quando sarà formato. L'Italia è uno dei nostri alleati e partner più stretti".

20:46 Napolitano: prova complicata

"Le elezioni? Sono assolutamente sereno". Lo ha detto il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. "Quando il popolo sovrano si esprime, il presidente deve riflettere e lasciar riflettere i rappresentanti delle forze politiche in Parlamento", ha commentato non nascondendo però le difficoltà insite negli scenari politici usciti dalle urne."E' una prova complicata ma la supereremo. Lavoriamo nell'interesse comune", ha aggiunto.

19:38 Napolitano: "Aspetto riflessioni dei partiti"

"Io non sono chiamato a commentare i risultati elettorali, sono chiamato ad attendere che ciascuna forza politica, in piena legittimità e autonomia, faccia le sue riflessioni, che poi mi verranno prospettate". Lo ha detto Giorgio Napolitano nel dopo elezioni. "Solo allora trarrò le mie conclusioni", ha aggiunto.

19:16 Di Pietro si dimette da presidente Idv

Dopo il risultato elettorale, Antonio Di Pietro ha presentato "irrevocabili dimissioni" da presidente di Italia dei Valori. Lo rende noto il partito con un comunicato.

19:11 Alfano: "Bersani con Grillo? Vediamo dove andranno"

"Non c'è nessuna porta da chiudere perché nessuno a Bersani ha chiesto di aprirla. Se vuole collaborare con i grillini faccia pure. Vediamo dover porteranno il Paese". Lo ha detto il segretario del Pdl, Angelino Alfano.

19:08 Alfano: "Da Bersani nessuna proposta concreta"

"Abbiamo visto le dichiarazioni di Bersani riguardo il futuro del nostro Paese e del governo e non abbiamo riscontrato né futuro né governo. Si tratta di dichiarazioni in puro stile politichese". Lo ha detto il segretario del Pdl, Angelino Alfano. "Bersani ha parlato da non vincitore che però ritiene di dover dire la prima parola. E questa è stata confusa e incomprensibile perché nessuno ha capito cosa vuole fare il Pd. Dovrebbe fare una proposta concreta, cosa che fino ad ora non è stata".

18:45 Grillo: "Modella Sicilia è meraviglioso"

Per Beppe Grillo "il modello Sicilia è meraviglioso". I 15 deputati eletti all'Ars non fanno parte della maggioranza né del governo guidato da Rosario Crocetta, ma hanno sostenuto provvedimenti di giunta e maggioranza come Dpef e la mozione sul no al Muos.

18:32 Gasparri: "Governo Bersani? Molto difficile"

Un governo a guida Bersani? "Mi pare molto, molto difficile, oggi siamo stati molto prudenti e anche Berlusconi lo è stato questa mattina: ma il problema non sono le persone ma i programmi e le priorità". Lo afferma Maurizio Gasparri del Pdl. "Quando si dice che bisogna affrontare il tema del lavoro - ha proseguito - noi riteniamo che l'agenda della Cgil-Fiom non sia la nostra".

18:30 Dario Fo: "Io al Colle? Servono forze inaudite"

"Una cosa assurda ma bella", dice Dario Fo commentando la dichiarazione di Beppe Grillo che lo vorrebbe Capo dello Stato. "Mi fa piacere. E' un atto di stima ma ci vogliono forze inaudite, non ho le possibilità fisiche e psichiche" dice. Quanto al successo del M5S, "in queste dimensioni non ce lo aspettavamo neppure noi".

18:22 Fassina: "Ci misureremo con i grillini"

Stefano Fassina del Pd ai microfoni di Tgcom24 ha affermato: "Faremo proposte serie e auspichiamo che i parlamentari di Grillo vogliano misurarsi nel merito delle proposte, poi i cittadini valuteranno i comportamenti. Alla domanda sull' ipotesi di assegnare una presidenza di una delle due camere ai grillini, Fassina ha risposto: "Ipotesi da prendere in considerazione".

18:19 Formigoni: "Sarebbe folle rivotare"

Roberto Formigoni ha commentato l'esito delle elezioni nazionali: "Dobbiamo chiarire bene i risultati ma c'è una priorità assoluta per tutti: i problemi del Paese". Formigoni ha continuato: "Ci vuole senso di responsabilità da parte di tutti. E' chiaro che in queste elezioni nessuno ha vinto, anche chi è arrivato primo prendendo qualche manciata di voti in più. Sarebbe folle pensare di andare a rivotare, dobbiamo trovare le risposte in Parlamento".

