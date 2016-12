foto Da video 12:39 - "E' necessario tenere alta la guardia, vigilare e reagire contro persistenti e nuove insidie di negazionismo e revisionismo magari canalizzate attraverso la rete". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel discorso al Quirinale per il giorno della memoria. Il Capo dello Stato ha aggiunto che non bisogna "sottovalutare anche il fenomeno dell'antisemitismo come dimensione del fondamentalismo islamico". - "E' necessario tenere alta la guardia, vigilare e reagire contro persistenti e nuove insidie die revisionismo magari canalizzate attraverso la rete". Lo ha detto il presidente della Repubblica,, nel discorso al Quirinale per. Il Capo dello Stato ha aggiunto che non bisogna "sottovalutare anche il fenomeno dell'antisemitismo come dimensione delislamico".

In Italia, ha sottolineato Napolitano, "ormai c'è consapevolezza dell'aberrazione introdotta dal fascismo con l'antisemitismo" e "dell'infamia delle leggi razziali del 1938". E' necessario - ha aggiunto - ribadire il "rifiuto intransigente e totale dell'antisemitismo in ogni suo travestimento ideologico come l'antisionismo. In gioco non è solo il rispetto della religione e cultura ebraica", ma anche il riconoscimento delle ragioni "della nascita dello Stato di Israele e del suo diritto all'esistenza e alla sicurezza".



"Propagande portano a violenze eversive"

Il Capo dello Stato ha ribadito la necessità "di tenere alta la guardia e di vigilare". "In Italia - ha detto - propagande aberranti si traducono in diverse citta' in fatti di violenza e contestazione eversiva da parte di gruppi organizzati. C'è da interrogarsi con sgomento sia sul circolare, tra giovani e giovanissimi, di una miserabile paccottiglia ideologica apertamente neonazista - ha ribadito con forza Napolitano - sia sul fondersi di violenze di diversa matrice, da quella del fanatismo calcistico a quella del razzismo innanzitutto antiebraico". "Mostruosità - ha aggiunto il presidente - che sollecitano la più dura risposta dello Stato e la più forte mobilitazione di energie".