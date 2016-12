foto Ansa 01:28 - "Le liste che presenteremo alle elezioni chiederanno agli italiani di richiamare Monti in servizio effettivo permanente". Lo dice il leader Udc Pier Ferdinando Casini, che precisa: "Monti non è patrimonio del mio partito, sarebbe un'appropriazione indebita". Ma Pd e Pdl non appoggiano la proposta. "Ci devono ancora essere le elezioni - frena Silvio Berlusconi - non sappiamo nemmeno con quale legge si vota...". - "Le liste che presenteremo alle elezioni chiederanno agli italiani di richiamare Monti in servizio effettivo permanente". Lo dice il leader Udc Pier Ferdinando Casini, che precisa: "Monti non è patrimonio del mio partito, sarebbe un'appropriazione indebita". Ma Pd e Pdl non appoggiano la proposta. "Ci devono ancora essere le elezioni - frena Silvio Berlusconi - non sappiamo nemmeno con quale legge si vota...".

Bersani: "Basta con l'eccezionalità"

A una domanda sull'ipotesi di un governo Monti bis, Pier Luigi Bersani risponde: "Alle elezioni dobbiamo chiedere agli italiani una maggioranza e un programma". Poi, il leader del Pd, prosegue: "Se qualcuno pensa che dopo il voto io debba fare una maggioranza con Berlusconi e Grillo, io mi riposo...". Insomma, ancora una volta Bersani consegna ai suoi il messaggio che va ripetendo da giorni: basta con l'eccezionalità, l'esperimento Monti si deve chiudere nel 2013.



"Non può andare avanti senza maggioranza"

"Monti è una risorsa del Paese. Ma se vuole continuare senza maggioranza politica, gli dico che non è possibile", ha sottolineato Bersani. "Io dico che la prossima volta, prima o dopo il governo, ci saranno maggioranze politiche. E' questo il punto fondamentale per me".