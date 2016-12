Silvio Berlusconi: "L'euro è il grande imbroglio" Poi attacca: "Germania dannosa per l'Europa"

foto Tgcom24 19:26 - "Il grande imbroglio non è il governo tecnico. Il grande imbroglio è l'euro". Lo ha ribadito Silvio Berlusconi parlando durante la presentazione del nuovo libro di Renato Brunetta. "La moneta unica dietro cui non è stata messa una banca centrale vera", ha poi aggiunto. - "Il grande imbroglio non è il governo tecnico. Il grande imbroglio è l'euro". Lo ha ribadito Silvio Berlusconi parlando durante la presentazione del nuovo libro di Renato Brunetta. "La moneta unica dietro cui non è stata messa una banca centrale vera", ha poi aggiunto.

''Cambiare un euro per 1.927 lire è una somma che è stata un suicidio''. Berlusconi ha ricordato come ''la Germania viene dalla Repubblica di Weimar, un'esperienza che prostrò l'economia tedesca e aprì le porte a Hitler e al nazismo - ha spiegato -. Per questo la Bundesbank e la Merkel hanno nelle loro radici il terrore dell'inflazione'' e per questo la principale missione della banca centrale europea è quella di coprire l'inflazione.



"In Ue ero l'unico a essere contro l'austerity"

"Io ho sostenuto battaglie plurime in Europa contro chi voleva dare a tutto l'impianto europeo solo regole di austerity nell'illusione che portassero al rialzo dell'economia", ha continuato Berlusconi durante la conferenza stampa. "Ma ero una voce isolata", ha poi affermato.



Fiscal compact imposto dalla Germania

"Il fiscal compact esprime in se le idee di una politica imposta dalla Germania, paese egemone, che dovrebbe essere paese solidale e che invece ha rifiutato questa solidarietà". "Dissi - ricorda il leader del Pdl - che l'Italia non poteva caricarsi l'onere di ridurre il debito pubblico di 45 miliardi, posi il veto e il Consiglio si bloccò. Io non mi spaventai, mi riunii con Junker e al telefono con Tremonti ed espressi la mia contrarietà. Non riuscii a convincerli. La rigidità porta austerity che non porta la crescita e se non aumenta il pil si va verso la recessione''.



"Fermai la Tobin Tax"

''Sono intervenuto in Europa a fermare delle cose perche' ero l'unico imprenditore tra i capi di Stato e di Governo. Ho fermato, ad esempio, la Tobin Tax, che la Merkel con il sostegno di Sarkozy voleva fosse introdotta. Dissi che o veniva introdotta in tutto l'occidente oppure c'era il rischio che le transazioni finanziarie sarebbero andate tutte in Lussemburgo e a Singapore''.



Germania fuori dall'euro non sarebbe una tragedia

Il meccanismo previsto dall'Esm, non potra' funzionare, percio' o la Bce diventa "banca prestatore di ultima istanza" o, "la Germania esce dall'euro, non sarebbe una tragedia".



Duro affondo ad Equitalia

Silvio Berlusconi, nel corso della presentazione del libro di Renato Brunetta, torna ad attaccare Equitalia colpevole ''di fare estorsione ai cittadini. O paghi e quindi la pratica viene chiusa oppure se vuoi resistere devi intentare una causa e devi essere tu a dimostrare che il fisco ha torto''. Questo, spiega il Cavaliere, ''aumenta il clima di incertezza se ci si aggiunge le visite plurime fatte dalla Guardia di Finanza e ampiamente pubblicizzate nei luoghi di villeggiatura''.



L'Imu colpisce le famiglie

"La tassa dell'Imu colpisce la casa, un bene primario e fondamentale per le famiglie italiane, soprattutto per il loro futuro".