Amministrative, tutti i commenti al voto

Silvio Berlusconi rilancia la necessità di una "grande confederazione di tutti i moderati, di tutti quelli che non si riconoscono nella sinistra". Anche la Lega? "Tutti quelli che non si riconoscono nella sinistra", ha ribadito. "Se restiamo tutti uniti possiamo anche vincere le prossime elezioni", ha aggiunto."Risultati al di sopra delle mie aspettative". Così Silvio Berlusconi ha commentato i risultati elettorali del Pdl. Berlusconi ha poi detto di non condividere Alfano sulla sconfitta: "Non sono di questo avviso. Ora che c'è il festival dell'antipolitica pensavo ci fosse un'affluenza più bassa e più penalizzante per noi". "Non credo che queste elezioni possano influire sulla tenuta del governo", ha commentato il Cavaliere in serata da Mosca. "Comunque vedremo nei prossimi giorni, rifletteremo anche su questo", ha aggiunto."Siamo a un cambiamento epocale. Stiamo avendo successo. E questo è solo l'inizio. Dalla rigenerazione di cui sparlava il nostro presidente della Repubblica, siamo passati alla liquefazione: i partiti si stanno liquefando in una diarrea politica. I cittadini si riappropriano delle istituzioni". Lo ha detto il leader del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo su Youtube.“Il dato dimostra che se Orlando non avesse rotto il patto delle primarie avremmo potuto vincere direttamente al primo turno. Inoltre c’è da notare che orlando è arrivato dov’è grazie ai voti degli uomini della vecchia amministrazione di Cammarata. L’appoggio di Bersani lo reputo sincero perché io ho vinto le primarie senza inciuci. Tuttavia devo notare che un derby di centrosinistra non è una vittoria” E’ il commentodel candidato sindaco a Palermo Fabrizio Ferrandelli.Bersani ha motivo del risultato di Palermo perché rappresenta uno schiaffo alla scelta di sostenere Lombardo. Il Pd la smetta. Palermo è una città viva che ha mandato a casa gli inciuci del Pd e la mala gestione di Cammarata. Un partito e una coalizione che sostiene un presidente di Regione inquisito per mafia non è nella categoria della politica” E’ questo l’interventodel candidato sindaco di Palermo Leoluca Orlando sui risultati delle urne. Sul dato di Palermo aggiunge: “La doppia sconfitta di Cammarata e Lombardo e del Pdl e Pd è un messaggio nazionale” Dopo le polemiche nate sulle primarie palermitane Orlando aggiunge: “A Palermo si è messo insieme il no della logica di casta, del carrierismo insieme alla mia esperienza amministrativa. Io ho avuto allo stesso tempo i voti di protesta e di chi vuole una buona amministrazione. Se dovesse esserci un secondo turno partirò con 34 punti di vantaggio. Al ballottaggio voteranno i cittadini e io sono il più votato tra gli elettori del Pd".Il dato politico più significativo è lo sfaldamento del Pdl e la crisi verticale della Lega. Detto ciò, pur candidandosi a vincere gran parte dei ballottaggi, il centrosinistra viene frenato dal voto dato al Movimento a 5 stelle. Come se il centrosinistra non riesca ad affermarsi come vera forte alternativa” E’ l’osservazionedi Nichi Vendola (Sel) in merito ala giornata elettorale. Sull’avanzata dei grillini aggiunge:“Io sono tanto critico con Grillo per il suo stile, quanto sono attento al fenomeno del Movimento a 5 stelle che non è solo un fenomeno mediatico, ma anche radicamento territoriale e attenzione alle battaglie legate al civismo. Quando il centrosinistra non è una narrazione votata al cambiamento ecco che il movimento di radica e ha successo”."Grillo è una novità grande che io non sottovaluto: una parte del disagio e della rabbia degli elettori si è incanalato verso una proposta positiva del Pd e del centrosinistra e una parte verso Grillo. C'è una componente forte di protesta ma sono sicuro che ai ballottaggi, messi di fronte alla scelta di chi governa, ci potrà essere un certo ripensamento". Così Pier Luigi Bersani commentando l'esito delle amministrative valuta exploit del Movimento 5 Stelle.



Bersani: "Netto rafforzamento Pd e centrosinistra"

"Dal voto emerge un nettissimo rafforzamento del Pd e del centrosinistra, uno tsunami nel centrodestra e un'avanzata di Grillo". Così Pier Luigi Bersani commenta l'esito delle amministrative. "I nostri elettori hanno compreso la scelta di sostenere il governo Monti e quindi noi interpretiamo il voto come uno stimolo per rafforzare la nostra posizione magari sottolineando che l'azione di governo va rivolta alla situazione sociale", ha aggiunto.



Alfano: "Elezioni insidiose, Pdl registra sconfitta"

"Sono elezioni nelle quali registriamo una sconfitta". Lo ha affermato il segretario del Pdl Angelino Alfano nel corso di una conferenza stampa al partito. "Non abbiamo deciso, in base a questi risultati, di togliere l'appoggio al governo perche' siamo responsabili. Lo ha gia' detto Berlusconi e lo ribadisco io", ha proseguito. "Abbiamo annunciato una importante novità dopo i ballottaggi delle Amministrative e la confermo - ha aggiunto -. Abbiamo avviato un cammino di semina e non potevamo pensare che desse frutti già adesso".



Palermo, Orlando: "Morta la malapolitica"

"A Palermo è morta la malapolitica, la città ha reagito e ha dimostrato di essere stanca di vivere con il collare di personaggi attenti alla contabilità della casta e non al bene della città". Lo ha detto Leoluca Orlando, candidato sindaco di Palermo. Al ballottaggio, ha aggiunto, "non mi apparenterò con nessuno".



Cesa (Udc): "Punito chi sostiene il governo"

"Stanno pagando un prezzo altissimo i partiti che sostengono il governo Monti". Lo afferma Lorenzo Cesa che, commentando i primi risultati delle comunali, aggiunge: "Non c'è alternativa a questo governo ma ora bisogna passare alla fase due".



Zoggia (Pd): "Rivoluzione politica"

Dei 26 Comuni capoluogo "tre dovrebbero andare al primo turno al centrodestra e quattro-cinque al centrosinistra. C'è non solo una inversione di tendenza rispetto al 2007 ma una rivoluzione politica e amministrativa dovuta alla fortissima disgregazione del Pdl". E' l'analisi del responsabile Enti locali del Pd, Davide Zoggia, che ribadisce che "nei comuni in cui si andrà al ballottaggio è avanti un po' dappertutto".



Enrico La Loggia (Pdl): "Non generalizzare"

A Tgcom24 Enrico La Loggia del Pdl commenta i primi dati: "Va fatto un ragionamento città per città, no alle generalizzazioni su un risultato a carattere nazionale. Ogni città ha una sua configurazione particolare. Nel caso di Palermo è fuori discussione che Orlando sia il più noto tra tutti i candidati, e questo lo ha avvantaggiato. Credo che sia presto per fare una valutazione sui candidati scelti dal Pdl, sicuramente La Russa conosce alcuni candidati meglio di me, per quanto mi riguarda non mi sembra che si siano fatti errori".



Palermo, Ferrandelli (Pd): "Cittadini vogliono cambiare"

Il candidato del Pd a Palermo, Fabrizio Ferrandelli, commenta a Tgcom24: "Impressioni positive, i palermitani hanno voglia di cambiare. C'è un dato di crollo delle affluenze che deve far riflettere. I palermitani sono stanchi di chi ha gestito la politica finora".



Finocchiaro: "Frana il centrodestra"

"Mi sembra che dai primi dati emerga un fatto chiaro: su tutto il territorio nazionale franano il centrodestra e i suoi candidati". Lo ha detto Anna Finocchiaro, presidente del gruppo del Pd al Senato. "Certo i dati non sono definitivi - ha proseguito Anna Finocchiaro - ma Palermo, la roccaforte del centrodestra, è franata. Il Pdl e suoi candidati sono in difficoltà molto serie in tutta Italia".



Vendola: "Lotto contro Grillo, ma rispetto M5S"

"Beppe Grillo adopera talvolta la diffamazione e la calunnia come stile comunicativo, fa di una certa semplificazione un po' rozza, l'elemento con cui costruisce un rapporto con la pancia dell'opinione pubblica, ma il Movimento 5 Stelle raccoglie un consenso fatto di una semina nei territori". Questo il commento di Nichi Vendola, leader di Sel, che conferma la sua "lotta ideale nei confronti di Beppe Grillo", già emersa nelle ultime settimane, ma afferma: "Rispetto e grande attenzione nei confronti del M5S".



Pd: "Avanti nella maggioranza dei comuni"

Il Pd "è avanti nella stragrande maggioranza dei Comuni capoluogo e con più di 15mila abitanti e in alcuni casi si può vincere al primo turno". E' la prima valutazione che il responsabile Enti locali del Pd Davide Zoggia dà in base ai risultati a disposizione del Partito Democratico.



Grillo: "A Parma e Genova andiamo al ballottaggio"

"Probabile ballottaggio!". Esulta, Beppe Grillo. Dal suo profilo Twitter, il fondatore del Movimento 5 Stelle segue in diretta i risultati delle comunali e commenta le prime proiezioni. "Parma 18.9% per il nostro Pizzarotti: fonte La7, Prima proiezione. Probabile ballottagio!", scrive Grillo. Poi aggiunge: "E a Genova la percentuale cresce: P.Putti è ora al 18,4%, Movimento 5 Stelle Genova secondo ultimi dati La7".