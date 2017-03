Alfano a Ungheria: "Stupore per legge anti-profughi, Italia diversa"

"Ho ribadito lo stupore per le nuove normative dell'Ungheria sui migranti". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano dopo un incontro con il suo omologo ungherese Peter Szjjarto alla Farnesina, riferendosi alla nuova legge sulla detenzione dei richiedenti asilo. "Anche noi siamo per il rimpatrio degli irregolari e per gli accordi con i Paesi terzi per fermare le partenze, ma altra cosa sono queste scelte. L'Italia ha una linea diversa".