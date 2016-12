Airola e il sì al canguro: il mio sms non era la posizione ufficiale del M5S

"La Cirinnà ha forzato la mano" - La senatrice Cirinnà ha voluto forzare la mano e ha interpretato come definitivo il senso di un messaggio nel quale mi limitavo a riferire l'esito di un primo incontro del gruppo di lavoro del M5S sulle unioni civili, incontro nel quale si era presa in considerazione, tra le tante opzioni possibili, anche la possibilità di votare l'emendamento Marcucci in caso di paralisi dell'aula. Ma come io stesso ho precisato in quel messaggio, quella non poteva in nessun modo considerarsi la posizione ufficiale e definitiva del Movimento, perché a pronunciarsi doveva essere l'assemblea dei senatori del Movimento, l'unica titolata a decidere in merito e poi a comunicare la decisione all'esterno attraverso il capogruppo".



"Posizione ufficiale non con un singolo sms" - "L'unica posizione ufficiale del Movimento, infatti, è stata solo e soltanto quella espressa l'indomani, dopo che l'assemblea prese la decisione di votare per il no all'emendamento premissivo, scartando l'ipotesi di un ok al canguro che all'inizio era stata vagliata insieme alle altre possibilità. Il Pd questo lo sapeva benissimo perché conosce le regole del Movimento e tutti, compresa la Cirinnà, sanno che le posizioni ufficiali di una forza politica sono quelle espresse dal capogruppo e non da un singolo via sms".