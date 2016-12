Unioni civili, intesa nella maggioranza Prima chiama sulla fiducia alle 19

Adozioni, restano le norme vigenti - Nel maxiemendamento del governo c'è un passaggio che richiama le adozioni: "Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti". Pertanto l'adottabilità del figliastro rimane regolata dalla legge 4 maggio 1983, numero 184 nel capitolo "casi particolari", per cui possono adottare anche dei single, indifferentemente che siano maschi o femmine. In alcuni di questi casi l'adozione è la salvaguardia di un rapporto affettivo già in atto con il minore, per esempio da parte di una persona che l'ha precedentemente avuto in affido o che se ne è comunque occupata.



Zanda: "Adozioni entro il 2018" - La stepchild adoption, tuttavia, non scompare dall'agenda del Pd. "Sarà introdotta in un ddl sulle adozioni che dovrà avere una corsia preferenziale ed essere approvato alla Camera e al Senato entro la fine di questa legislatura", annuncia il capogruppo al Senato dei Dem, Luigi Zanda.



Boschi: "Siamo pronti" - "Noi siamo pronti. Ci sono aggiustamenti tecnici". Così il ministro per le Riforme, Maria Elena Boschi, dopo la riunione di maggioranza sul maxiemendamento: "Il testo è chiuso, mancano le bollinature tecniche".



Cirinnà: "Voti ci sono, alleati leali" - E' soddisfatta Monica Cirinnà, che solo pochi giorni fa aveva minacciato l'addio alla politica in caso di modifiche al suo ddl: "Sul maxiemendamento alle unioni civili i voti ci saranno anche perché abbiamo ottenuto l'obiettivo più importante: l'unità del partito". La senatrice Pd aggiunge: "C'è l'accordo con gli alleati di governo, che si sono dimostrati leali con gli impegni presi".



Alfano: "Coscienza a posto" - Prima dell'annuncio dell'accordo raggiunto, era intervenuto, mostrandosi ottimista, Angelino Alfano: "Sullo stralcio della stepchild adoption ci siamo. La mia proposta è andare già giovedì in Aula, votare la fiducia e risolvere il problema. Siamo in dirittura d'arrivo". Il leader di Ncd aveva inoltre auspicato che, "chi di dovere", scrivesse un maxiemendamento che non togliesse diritti ai soggetti della coppia ma prevedesse confini precisi tra unione e matrimonio". "La mia non è né una minaccia né un alzare il prezzo. Bisogna finire subito, mettere subito fiducia e chiudere entro giovedì, aveva aggiunto il leader di Ncd. "Il risultato raggiunto mi fa stare in pace con la mia coscienza", aveva concluso il ministro dell'Interno.