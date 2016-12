16 aprile 2014 Senato, sì al ddl contro il voto di scambio Caos in Aula, M5S: "Un favore alla malavita" Palazzo Madama approva il disegno di legge con 191 voti a favore e 32 contrari. In 18 si sono astenuti. Il Pd apre ai grillini: "Le pene possono aumentare" Tweet google 0 Invia ad un amico

20:16 - L'Aula del Senato ha approvato in quarta lettura il ddl contro il voto di scambio politico mafioso che ora diventa legge. E' passato con 191 si, 32 no e 18 astenuti. Durissime le accuse dei grillini. "E' una legge che va a favore della malavita organizzata", dice il capogruppo in commissione Giustizia del M5S, Enrico Cappelletti.

"Il centrosinistra ha compiuto una mistificazione raccontando che la società civile e alcuni magistrati fossero a favore di questa legge: sfido chiunque a trovare una dichiarazione di un magistrato a favore della riduzione delle pene", aggiunge Cappelletti.



Il Pd apre: "Le pene possono aumentare" - Annunciando il suo convinto sì al ddl, il senatore del Pd Franco Mirabelli non esclude modifiche successive: "Volendo, da domani si potrà anche presentare una proposta di legge per aumentare di nuovo le pene a 7-12 anni".



Le sue parole non incontrano però il consenso dei senatori pentastellati e Mirabelli critica i colleghi: "La mafia si serve anche di chi getta discredito sulle istituzioni come state facendo voi". E, a proposito delle foto di Napolitano che sono state agitate in Aula dal M5S, aggiunge gridando: "Noi siamo orgogliosi del nostro presidente del Consiglio e del nostro presidente della Repubblica".