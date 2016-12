Riforme e Def, Renzi da Napolitano Tagli, il governo chiude 4 ambasciate

18:40 - Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, è stato ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Nel corso del colloquio, durato circa un'ora, il premier ha riferito dell'incontro a Londra con il primo ministro britannico, David Cameron. Sono stati poi esaminati, fanno sapere fonti del Quirinale, l'iter del progetto di riforma costituzionale e il Def.

Primi tagli: via quattro ambasciate - Prima dell'incontro con il presidente della Repubblica, Matteo Renzi ha presieduto il Consiglio dei ministri. Il governo ha dato il via libera alla soppressione delle ambasciate di Tegucigalpa (Honduras), Reykjavik (Islanda), Santo Domingo (Repubblica Dominicana), Nouakchott (Mauritania) e della Rappresentanza permanente presso l'Unesco. Le funzioni di quest'ultima passeranno alla Rappresentanza presso l'Ocse, che si chiamerà Rappresentanza d'Italia presso le Organizzazioni Internazionali.



Nel pomeriggio il premier ha quindi raggiunto il Vaticano, per un incontro durato poco più di 45 minuti con Papa Francesco in una visita "a carattere strettamente provato e familiare".