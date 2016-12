Renzi:magistrati, chi sbaglia paga

19:50 - "Il decreto sul civile è una rivoluzione: avremo tempi certi, meno di un anno per il processo civile e il dimezzamento dell'arretrato". Così Matteo Renzi presentando il decreto sulla riforma civile a Palazzo Chigi. La legge sulla giustizia introdurrà tra l'altro la responsabilità civile dei pm, "chi sbaglia dunque ora paga". Poi parlando del ddl delega in arrivo sulle intercettazioni, spiega: "Non ci vuole il bavaglio ma non bisogna ledere la persona".