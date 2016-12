6 settembre 2014 Renzi: governo sta con chi crea lavoro "Non vado nei salotti", ha spiegato il premier all'inaugurazione del nuovo stabilimento del gruppo Bonomi, nel Bresciano, facendo riferimento alla sua assenza al Forum Ambrosetti di Cernobbio Tweet google 0 Invia ad un amico

16:31 - "E' naturale che il governo stia in mezzo a chi crea posti di lavoro". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, a margine dell'inaugurazione del nuovo stabilimento del gruppo Bonomi a Gussago (Brescia). "L'Italia ha una bellissima storia da difendere ma anche un futuro da costruire", ha aggiunto Renzi rispondendo indirettamente alle critiche per la sua assenza al Forum economico Ambrosetti.

"Tutti gli italiani perbene hanno lo stesso obiettivo: dare all'Italia un futuro", ha detto Renzi rispondendo a una domanda sugli appelli lanciati dal presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. Davanti agli imprenditori bresciani Renzi ha sostenuto che il cammino delle riforme non si dovràf ermare e che "la differenza tra chi è capace e chi parla è che chi è capace i problema no li enuncia ma li risolve".



"Non vado nei salotti" - "Sono molto, molto determinato. Non mollerò di un centimetro, questo Paese lo cambiamo davvero", ha poi ribadito il premier. "Se l'Italia è quello che è, è perché gli uomini e le donne delle piccole e medie imprese che spesso sono diventate grandi si sono spaccate la schiena", ha poi sottolineato spiegando ancora una volta il motivo per il quale non è andato "ai tanti convegni" facendo riferimento al Forum Ambrosetti di Cernobbio.