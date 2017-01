Forum Cernobbio, polemiche perl'assenza del premier Renzi

10:53 - Si apre la 40esima edizione del Forum Ambrosetti a Cernobbio, appuntamento quasi rituale e crocevia di economia e politica. Non parteciperà quest'anno il presidente del Consiglio Matteo Renzi e la sua assenza, al di là degli impegni internazionali in agenda, non è passata inosservata. "Ha fatto male - è il parere di Corrado Passera, ex banchiere ed ex ministro, ora leader di Italia Unica - la politica deve ascoltare".

Critiche al premier anche dal mondo degli imprenditori. "L'idea di snobbare Cernobbio mi pare un po' esagerata, lì non c'è alcun salotto buono, ci sono molti imprenditori che durante la settimana indossano la tuta blu come i loro dipendenti. Nessuno va a Cernobbio per accordarsi su una prossima scalata finanziaria. Ci si va per capire meglio quello che accade", così Alberto Bombassei, in un'intervista a La Repubblica, sulla scelta di non partecipare al workshop dello Studio Ambrosetti. L'ex vicepresidente di Confindustria accusa il premier di "scarsa sensibilità" sui problemi dell'economia reale.