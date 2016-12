15:36 - "Se alle Europee prenderemo un voto in più del Pd andrò al Quirinale e chiederò di poter avere il governo in mano". Beppe Grillo lancia il guanto di sfida a meno di un mese dal voto per l'Europarlamento. Poi attacca il Capo dello Stato: "Ha chiesto a Renzi di richiamare Berlusconi e gli ha detto 'dobbiamo metterci d'accordo altrimenti Grillo vince le elezioni'". "Se il M5S sarà votato come primo gruppo politico apolitano dovrà dimettersi".

Il presidente della Repubblica, "non rappresenta più da tempo il sentimento del Paese né la volontà degli elettori", scrive il leader del M5S sul blog in un "minipost" dal titolo #Napolitanostaisereno. "Potrebbe ritirarsi a Cesano Boscone ed incontrare con tutto comodo una volta alla settimana il noto pregiudicato, quasi meglio di adesso che deve farlo scomodare al Quirinale" si legge.



"La seconda cosa che dovrà avvenire sono le elezioni politiche anticipate. Il Parlamento è incostituzionale e non ha più alcuna legittimità elettorale. La melassa del Potere cercherà in ogni modo di perpetuare se stessa, lo sappiamo, ma per loro sarà comunque finita. O noi, o loro!".



"Non farò il premier" - Non sarà Beppe Grillo a guidare un eventuale governo targato Movimento 5 Stelle. "Il presidente del Consiglio può essere chiunque. Decidiamo insieme, non posso farlo io, non ho mai deciso niente", afferma il capo politico di M5S.



"L'Italicum non si farà" - "Renzi è andato da Napolitano perché il presidente gli ha chiesto di richiamare Berlusconi. Hanno fatto una legge elettorale per tagliarci fuori e ora se facciamo le elezioni vinciamo noi. Quindi la loro legge elettorale non la faranno mai", continua l'ex comico.



"Stravinceremo le Europee: via il fiscal compact" - Grillo si mostra poi pottimista sull'esito delle elezioni: "Da questa campagna elettorale mi aspetto una marcia trionfale. Prima pensavo di vincere, adesso stravinceremo. Poi andrò in Europa e il fiscal compact lo strapperemo lì davanti". Intervistato ad Agorà, il leader del Movimento 5 Stelle prosegue: "Andiamo a discutere gli eurobond, e, se siamo una comunità, spalmiamo il debito. Andiamo a togliere il vincolo del 35. In Italia sarà una meraviglia, un nuovo Rinascimento. Questo sistema è imploso, non funziona più".



"Renzi affonderà con Berlusconi" - Poi l'affondo contro i suoi due principali avversari: "Renzi e Berlusconi resteranno alleati, altrimenti muoiono insieme. Ma per loro è finita. Renzi sta in piedi per le banche, per le multinazionali europee: è figlio di troika. Ha bisogno di Berlusconi: gli dà delle cose incredibili per un paese democratico, come ridurre le pene per il 416 ter".