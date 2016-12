Lega, via ai presidi contro i pedaggi

10:57 - Appuntamento in tarda mattinata per presidiare i caselli autostradali del Nord. Comincia oggi la protesta leghista "Io non pago" capeggiata da Matteo Salvini, il neo-segretario federale del Carroccio, che da subito si è scagliato contro l'aumento dei pedaggi decisi dal governo a Capodanno in base alle convenzioni stipulate con le concessionarie autostradali. Tecnicamente sarà assai difficile fare una totale disobbedienza tariffaria, ma su Twitter si rincorrono gli appelli e gli appuntamenti al presidio: la protesta presso gli ingressi autostradali del Nord sarà comunque dura. Ed è solo l'inizio di una battaglia già annunciata da Tir, Forconi e associazioni di trasporto contro il governo.