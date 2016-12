Governo, Renzi si mostra ottimista "Questione di ore e si chiude"

01:12 - "Questione di ore e chiudiamo tutto". Ultimi sforzi per Matteo Renzi, sempre più vicino alla nascita del suo primo governo. Nonostante qualche attrito nella compagine che sosterrà il nascente esecutivo, il presidente del Consiglio incaricato appare ottimista. Lasciando la sede romana del Pd, tuttavia, Renzi non si sbilancia e, di fronte alle domande dei cronisti, si limita a rispondere: "Tutto bene, tutto bene".

Prosegue la battaglia sui nomi della squadra di governo che Renzi vorrebbe totalmente rinnovata. Su questo terreno Alfano è sostenuto anche dai popolari che rivendicano un chiaro perimetro della coalizione e un accordo di maggioranza sulle riforme da allargare in fase successiva all'opposizione. Renzi ha rilanciato per chiudere in breve tempo, forte di una semplice considerazione: la debolezza delle carte in mano dei neocentristi.



Un fallimento del suo tentativo di governo ricadrebbe sulle spalle dei piccoli partiti moderati e aprirebbe fatalmente la via delle elezioni anticipate che, dovendosi svolgere con il sistema proporzionale nato dalla bocciatura del Porcellum, non restituirebbero al Paese con ogni probabilità nessuna maggioranza.



Un fatto è certo: se Renzi sarà costretto a cedere qualcosa sui ministeri, rivendicherà comunque la guida piena della politica economica per un uomo a lui vicino perché le aspettative sul suo governo sono altissime. Perfino esagerate, avverte il ministro Flavio Zanonato. Il sindaco rottamatore deve anche guardarsi le spalle (Civati deve decidere se votare la fiducia o lasciare il Pd) e fare i conti con i 5 stelle che alcuni istituti demoscopici vedono quale primo partito italiano alle europee: si tratterebbe di un brutto colpo per il suo primo test elettorale, proprio adesso che l'Unione europea ha deciso di rendere più flessibili alcuni vincoli di bilancio in cambio di riforme certe.



Incontro nella notte con Alfano - Vertice nella notte tra Matteo Renzi e Angelino Alfano per sbrogliare la matassa della squadra di governo. Erano presenti anche Graziano Delrio, Dario Franceschini e Maurizio Lupi. L'incontro è durato un'ora e mezza.