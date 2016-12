Berlusconi: "Teniamoci pronti al voto"

22:03 - "Ora ci sono le Europee. Ma dobbiamo comunque tenerci pronti per le elezioni politiche". Incontrando i gruppi parlamentari di Forza Italia, Silvio Berlusconi ribadisce la linea che il suo partito seguirà nei confronti del nascente governo: "Ora faremo opposizione responsabile. Matteo Renzi non è di scuola comunista: è una nuova opportunità per il bipolarismo e per il dialogo sulle riforme".

"La gente premia nostra opposizione responsabile" - "Noi siamo all'opposizione e continueremo ad opporci ai provvedimenti che non ci convincono e proporremo modifiche", ha specificato Berlusconi ai parlamentari di Fi. "Sono sereno - ha aggiunto - vedo segnali positivi per noi. Quando vado in giro le strade si bloccano, il 67% degli italiani approva la nostra linea di opposizione responsabile. I nostri sondaggi danno il Pd in calo e Forza Italia in crescita".



"Non cogliete spunti dialettici con signori di Ncd" - "Se l'economia non è in buone condizioni, vince chi è all'opposizione", ha affermato il leader FI. "Solo quando avremo la maggioranza, il nostro partito liberale potrà fare una vera riforma della giustizia", ha proseguito. "La gente non ha capito quelli di Ncd. Non cogliete più spunti di dialettica con questi signori", ha detto. Ed infine ha commentato il traguardo raggiunto con i club Forza Silvio: "Siamo arrivati ad 8mila club".



"Vinceremo le prossime elezioni" - "Alle elezioni vinceremo". Silvio Berlusconi non ha incertezze per il prossimo appuntamento elettorale nazionale. Lo ha detto incontrando a Roma il nuovo comitato regionale di Forza Italia dell'Umbria. Berlusconi teme però che il programma del prossimo governo "possa essere sbilanciato a sinistra", ha riferito il commissario Catia Polidori.