Toti: programma di Renzi ambizioso, da FI opposizione responsabile

20:05 - Il consigliere politico di Silvio Berlusconi, Giovanni Toti, definisce "ambizioso" il programma del governo Renzi che, sottolinea "nasce con il peccato originale di essere stato concepito da 136 persone nella direzione Pd". "Quattro riforme epocali in quattro mesi: ci chiediamo come potrà realizzarlo con la stessa maggioranza di Letta", ribadisce Toti, spiegando che "Forza Italia rispetterà l'impegno sulle riforme e farà un'opposizione responsabile".

"La legge elettorale - prosegue Toti a Tgcom24 - è quanto meno possibile avviarla entro febbraio, poi ci sono dei tempi tecnici. Sarebbe un buon segnale che la Camera l'approvasse entro questo mese. I tempi di una riforma al mese di Matteo Renzi mi sembrano un po' troppi ottimistici, Dio volesse. Se riesce a fare le riforme che dice in quattro mesi, sarei disposto a gridare al miracolo''. "Le riforme promesse da Renzi, sono volute anche da Forza Italia".



''Noi - ribadisce - faremo un'opposizione responsabile: valuteremo le singole proposte e giudicheremo. Renzi avrà difficoltà a fare le cose perché il nostro non è uno Stato fatto per decisioni rapide. Noi non abbiamo preclusioni verso Renzi se farà bene per il Paese".



"Io spero che un piano B ce l'abbia il Partito democratico visto che stanno facendo tutto a casa loro, se la cantano e se la suonano. Io credo che l'urgenza e anche il terreno di prova della tenuta del governo sarà la legge elettorale: se ci dovesse essere un fallimento dell'esperienza Renzi non resterebbe che andare a votare e spero che si possa andare a votare con una nuova legge che dovrebbe garantire il bipolarismo e la certezza della vittoria", conclude Toti.