Governo, Enrico Letta si è dimesso Consultazioni lampo Grasso e Boldrini

Dopo l'ultimo Consiglio dei ministri svoltosi in mattinata, Enrico Letta è salito al Quirinale dove ha rassegnato le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato. "Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato", ha scritto su Twitter prima di recarsi al Colle. Immediate le consultazioni con i presidenti delle Camere, Pietro Grasso e Laura Boldrini, che hanno incontrato Giorgio Napolitano. Sabato gli ultimi colloqui e poi lo scioglimento della riserva.

19:49 Berlusconi: "Auguri a Renzi, ma questa non è democrazia"

"A Renzi faccio gli auguri di tutto cuore, ma questo non significa che ciò che sta accadendo sia da iscrivere in ciò che può accadere in una democrazia, perché o il potere è democratico o non è democrazia". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

19:37 Obama chiama Letta da Air force one

Il presidente degli Stati Uniti, si apprende in ambienti di palazzo Chigi, ha chiamato il presidente del Consiglio uscente dall'Air Force One ribadendo la sua sincera amicizia e complimentandosi per il lavoro svolto da Letta a livello internazionale.

19:29 Quirinale: concluse consultazioni

Conclusa la prima giornata di consultazioni al Quirinale in vista della formazione del nuovo governo. Gli incontri riprenderanno sabato mattina alle 10.

19:28 Lega non andrà a consultazioni

Sabato la Lega non andrà alle consultazioni al Quirinale: lo ha affermato il segretario del Carroccio, Matteo Salvini.

19:17 Sabato al Quirinale Berlusconi ma non Renzi

Il Quirinale ha diramato il calendario delle consultazioni di sabato. A chiudere il giro dei colloqui saranno le delegazioni di Forza Italia, insieme alla quale ci sarà il presidente Silvio Berlusconi, e la delegazione del Pd. In quest'ultimo caso, invece, non ci sarà il segretario del partito (e premier in pectore) Matteo Renzi.

19:04 De Petris: "Sel resta all'opposizione"

"Eravamo e restiamo all'opposizione. Non basta cambiare presidente del Consiglio, noi non partecipiamo ad un concorso di bellezza". Lo ha detto Loredana De Petris, esprimendo la posizione di Sel in vista del nuovo governo Renzi.

18:44 Angeletti: "Basta proclami, ora decisioni"

"Non vogliamo più proclami, ma decisioni. Il governo che verrà non declini la sua agenda al futuro, ma al presente: faccia, non prometta. Vorremmo un programma di governo che scegliesse delle priorità e che poi le mantenesse". Lo afferma il leader della Uil, Luigi Angeletti.

18:06 Terminato il colloquio con Grasso, ora Boldrini

Terminato il colloquio tra il Capo dello Stato e il presidente del Senato Pietro Grasso in occasione delle Consultazioni al Quirinale. Il numero uno di Palazzo Madama non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Al salone alla Vetrata è ora attesa la presidente della Camera, Laura Boldrini.

16:58 Al via consultazioni, Grasso al Colle

Con l'arrivo del presidente del Senato, Pietro Grasso, si sono avviate al Quirinale le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Al termine dell'incontro con Grasso, il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, riceverà il presidente della Camera, Laura Boldrini.

16:55 Bonanni (Cisl): "Vogliamo una vera svolta"

La Cisl chiede una "vera svolta" al nuovo governo a partire da "una drastica riduzione delle tasse e da una chiara inversione di tendenza su tutti i fattori che bloccano gli investimenti, impantanati da ritardi, veti lobbistici e dalla burocrazia conservatrice". Lo afferma il numero uno del sindacato Raffaele Bonanni.

16:31 Osservatore Romano: "Si volti subito pagina"

"Ciò che rimane, agli occhi degli italiani e degli osservatori oltre confine, è il consumarsi di un'ennesima crisi di governo dalle motivazioni e dai rituali che sanno di stantio". Lo scrive l'Osservatore Romano rilevando che "con Renzi arriva perciò il momento nel quale deve voltare pagina l'Italia intera, dopo venti anni poco utili".

15:50 Scaroni (a.d. di Eni): "Renzi ha impeto"

"Quel che mi piace di lui è la sua volontà di agire e di agire velocemente", dice di Matteo Renzi l'a.d di Eni, Paolo Scaroni, a Bloomberg Tv: "Renzi ha impeto, è davvero una persona che vuole riformare il Paese e riformare il Paese a volte non equivale a essere popolari ma quando si vuole qualcosa davvero si è già a metà strada". Su un eventuale nuovo mandato, Scaroni ribadisce: "Certamente sono disponibile".

14:46 Salvini: "Follia Pd, ora serve pragmatismo"

"Provo sconcerto nel metodo e nel merito di questa crisi, mi sembra un follia del Pd". Ora, comunque, secondo il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, "serve un sano pragmatismo per risolvere le emergenze, in primis quella delle 160 crisi aziendali che nessuno gestisce". Salvini ribadisce quindi che non sa ancora se andrà al Quirinale per le consultazioni.

14:43 Barroso chiama Letta: "Un grande europeista"

Il presidente della Commissione europea, Josè Manuel Barroso, ha riferito di aver telefonato al premier uscente Enrico Letta. "Un grande europeista" ha detto, aggiungendo di volerlo ringraziare per il suo impegno.

14:16 Scelta Civica conferma sostegno a Renzi

"Scelta Civica darà il suo sostegno in Parlamento al nuovo governo se vedrà sulle riforme economiche e sociali lo stesso coraggio riformatore che il Pd guidato da Matteo Renzi ha messo nell'avvio di questa fase di riforme istituzionali". E' quanto si legge in una nota di Sc.