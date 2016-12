Gentile: mai fatta alcuna pressione

13:14 - "Non sono intervenuto sull'editore, né sul giornalista né sul direttore del giornale. Non capisco perché sarei dovuto intervenire su una notizia già pubblicata". Lo ha detto Antonio Gentile (Ncd), a "La telefonata", ribadendo di non avere intenzione di dimettersi "Dopo 20 giorni mio figlio non ha avuto nessuna comunicazione giudiziaria. Su questa presunta notizia l'Ora di Calabria ha impostato una campagna contro di me", ha aggiunto il sottosegretario.

Gentile ha ribadito a Maurizio Belpietro di non voler fare alcun passo indietro, malgrado le pressioni in tal senso. "Si è mossa contro di me una macchina dalla violenza inaudita", ha concluso.



Ma Grillo punta alla sfiducia individuale - "Il M5S sta preparando la mozione di sfiducia individuale contro il sottosegretario Gentile nominato da Renzie". Lo annuncia il leader del movimento, Beppe Grillo, in un post "Fuori Gentile dal Parlamento". "Questa è la Calabria premiata da Matteo Renzi nel sottobosco dei sottosegretari", si legge sul post dedicato alla vicenda dell'esponente Ncd accusato di aver fatto pressioni su un quotidiano locale.