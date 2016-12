00:23 - Con l'approssimarsi delle elezioni amministrative, il leader di FI, Silvio Berlusconi, ha affidato la responsabilità dei rapporti con le altre formazioni del centrodestra per le alleanze elettorali ad una commissione presieduta da Altero Matteoli e composta da Alessandro Cattaneo, Raffaele Fitto, Osvaldo Napoli e Saverio Romano. Berlusconi ha inoltre nominato Mariarosaria Rossi capo dello staff della Presidenza.

Brunetta: "Grande soddisfazione per nomine Berlusconi" - "Grande soddisfazione anche per le ultime nomine del presidente Berlusconi. A dimostrazione della grande sensibilità nei confronti delle altre formazioni politiche del centrodestra, una commissione per i rapporti in ordine alle alleanze elettorali è stata affidata a uomini dalla lunga esperienze e intelligenza politica. E una soddisfazione particolare per la nomina della senatrice Maria Rosaria Rossi a capo dello staff della presidenza. Missione questa certamente impegnativa ma centrale nell'azione di leadership di Silvio Berlusconi". Lo dice Renato Brunetta.



Fitto: do una mano - "Come è per me assolutamente naturale, ho dato il mio assenso al presidente Berlusconi e lo confermo, a dare una mano e ad impegnarmi per la costruzione delle alleanze in vista delle prossime elezioni amministrative. Ma preciso che non faccio parte di alcuna commissione e ribadisco di non voler ricoprire alcun incarico. Attendo quindi la costituzione degli organi statutari del movimento". Lo afferma Raffaele Fitto, deputato di FI in merito alla nomina all'interno di un comitato che si occupa delle future alleanze con gli altri partiti di centrodestra.