25 aprile 2014 Europee, M5S presenta il suo inno: "A Bruxelles sbatteremo i pugni sul tavolo" L'autore della canzone-manifesto spiega: "Il 25 Maggio non sono solo gli eletti che andranno a Bruxelles sbatteranno i pugni sul tavolo bensì tutti noi"

11:09 - "E sbatterò i miei pugni su quel tavolo e urlerò tutta la rabbia che c'è in me. E lotterò con le mie forze contro il diavolo del dio denaro che ha corrotto le anime". E' questo il ritornello della colonna sonora che il M5S ha scelto per la campagna per le Europee. "Pugni sul tavolo" è il titolo della canzone, pubblicata sul blog di Beppe Grillo e definita "Inno di M5S per le Europee".

"Il 25 Maggio non sono solo gli eletti che andranno a Bruxelles sbatteranno i pugni sul tavolo bensì tutti noi - spiega Felice Marra, autore della canzone-inno del M5S -. Lo abbiamo voluto spontaneamente dichiarare con una video-canzone partecipata dove ognuno di noi con un telefonino, una webcam o una telecamera da ogni parte d'Italia e d'Europa si riprendeva in una situazione di vita ordinaria (per simboleggiare il fatto che ciò che decidono in Europa ci coinvolge in ogni cosa che facciamo ogni giorno) cantando una frase o sbattendo il proprio pugno sul tavolo".



"Questa iniziativa parte dal basso. Nessun parlamentare o capo politico ci ha detto di farla. Abbiamo dato la dimostrazione di cos'è davvero il Movimento 5 Stelle : una comunità. Una stupenda, creativa e vivace comunità", conclude quindi Marra nel suo post sul blog di Beppe Grillo in cui spiega l'iniziativa.