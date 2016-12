14 aprile 2014 Grillo parafrasa Primo Levi, polemiche

Poi chiarisce: "Travisato il mio post" Il comico ritocca una foto di Auschwitz per attaccare Renzi e Napolitano. La comunità ebraica: "Oscenità su cui non si può tacere". Grillo in serata: "Onoro Levi, mio post travisato"

22:35 - Ha parafrasato "Se questo è un uomo" di Primo Levi, trasformandolo in "Se questo è un Paese", e ha ritoccato la foto del cancello di Auschwitz, riscrivendo "Arbeit macht frei" in "P2 macht frei". E' polemica sul nuovo post pubblicato da Beppe Grillo sul suo blog. Il leader del Movimento Cinque Stelle attacca Renzi e Napolitano, parlando di un Paese in mano a mafie e P2, comandato da un "vecchio impaurito" che "ignora la Costituzione" e che ha eletto leader "un volgare mentitore", un "buffone di provincia".

La lunga poesia è rivolta a chi non si interessa della cosa pubblica. Grillo parla dei tg con "visi di mafiosi e piduisti sullo schermo", di "un Paese che vive nel fango, che non conosce pace, ma mafia", in cui "c'è chi lotta per mezzo pane e chi può evadere centinaia di milioni", dove c'è gente che "muore per un taglio ai suoi diritti" nella "indifferenza dell'informazione".



La comunità ebraica: "Oscenità" - "Si tratta di un'oscenità sulla quale non è possibile tacere", condanna Renzo Gattegna, presidente dell'Unione Comunità Ebraiche, parlando di "profanazione criminale del valore della memoria" per "solleticare i più bassi sentimenti antisemiti e cavalcare il malcontento popolare".



Moretti: "Vergogna e tristezza" - "Se questo è un comico. Vergogna e tristezza per questo oltraggio alla memoria", scrive su twitter Alessandra Moretti, capolista del Pd per le europee nella circoscrizione Nord Est. "Chi non conosce e insulta la storia non merita di rappresentarci in Europa".



Grillo: "Post su Primo Levi travisato" - Grillo in serata replica alle accuse che gli sono piovute per il suo post che parafrasa "Se questo è un uomo". "Primo Levi scrive un libro straordinario, prendo una sua poesia per onorare uno scrittore come lui, uno che dice di non abbassare mai la testa e cosa succede? Si prendono questa roba - attacca il leader del M5S - per depistare l'attenzione dal contenuto"