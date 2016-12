Europee: il Pd doppia M5S, calo FI Renzi: speranza ha vinto sulla rabbia

Alle europee grande successo del Pd di Matteo Renzi, che incassa il 40,81%, doppiando quasi il M5S di Beppe Grillo, che ottiene il 21,16%. Il premier: "La speranza ha vinto sulla rabbia". Crolla anche Forza Italia, con il 16,82% dei consensi. Bene la Lega Nord del neo segretario Matteo Salvini (6,16%). Superano la soglia anche l'Ndc-Udc con il 4,38% e la Lista Tsipras, con il 4,03% al fotofinish. Fratelli d'Italia si ferma al 3,66%.

21:56 Renzi: Ue non convince

All'Europa "è arrivato forte e chiaro il messaggio che cosi' come stiamo andando non va bene". Lo dice il premier Matteo Renzi a Porta a Porta. "E' sempre più diffusa la convinzione che si sia sbagliato" in passato in Ue. Quest'Europa non ha convinto non solo gli euroscettici ma anche chi ha votato il Pd".

21:38 Renzi: derby Grillo-Berlusconi un vantaggio per il Pd

"Messaggio ricevuto: ora è il momento di accelerare su tutto" e non di festeggiare. Così Matteo Renzi a "Porta a Porta" ha spiegato la sua volontà di riprendere il cammino di governo con ancora maggiore determinazione. "E' chiaro - ha spiegato il premier - che il derby finale tra Berlusconi e Grillo con toni così alti ha aperto la strada a chi dice 'stavolta do il voto al Pd, al governo, a una proposta'".

19:33 Grasso: "Alle Europee ha vinto la speranza"

Tra speranza e paura ha vinto la speranza? "Penso di sì - risponde il presidente del Senato Pietro Grasso -. Noi siamo portatori di speranza e soprattutto di fiducia nelle istituzioni e nel cambiamento che possa portare benessere per tutti e possa soddisfare le esigenze dei cittadini e questa è la sola cosa che la buona politica deve vedere davanti a sè. Il risultato del Pd va ben oltre le previsioni".

18:08 FI, Fitto: "In futuro scelte solo con primarie"

"Oggi abbiamo un leader che è Silvio Berlusconi, per il futuro tutti gli strumenti utili per ampliare la nostra coalizione e compiere delle scelte non potranno che essere frutto di una legittimazione popolare". Lo afferma Raffaele Fitto rispondendo, nella sede di FI, ad una domanda sulla possibilità di primarie in futuro.

17:37 La Borsa vola

Piazza Affari chiude in forte rialzo dopo i risultati del voto europeo. Il Ftse Mib guadagna il 3,61% a 21.493 punti.

16:50 Kyenge (Pd): "Per donne, giovani e nuovi italiani"

Cecile Kyenge, neoparlamentare europea del Pd, elenca le categorie che si impegna a rappresentare in Europa: "I nuovi cittadini italiani, i giovani e il loro diritto di sognare e realizzare un futuro più solido e felice di quanto il presente sembri offrire, le donne che devono essere tutelate finché culture e società avranno cancellato anche la più piccola forma di discriminazione di genere".

16:47 Alfano a Renzi: "Ncd pilastro del governo"

"Il governo deve tenere conto che noi siamo il pilastro di centrodestra dell'esecutivo. Diremo sì ai programmi che corrispondono ai nostri valori ma che non possono essere piegati alle esigenze del Pd". Lo dice il leader di Ncd e ministro dell'Interno, Angelino Alfano, commentando i risultati delle Europee. "I nostri obiettivi saranno la tutela della famiglia e delle imprese, possiamo dire però che fin qui non abbiamo avuto problemi, il Pd è stato collaborativo e abbiamo avuto la diminuzione delle tasse", conclude Alfano.

16:34 Berlusconi: "Forza Italia sotto le attese"

"Per Forza Italia il risultato è inferiore alle attese - ammette Silvio Berlusconi -. Tuttavia ci confermiamo perno insostituibile del centrodestra: restiamo i partner decisivi, senza i quali in Parlamento non ci sono i numeri per fare riforme vere, definitive e durature per il bene del Paese". Il leader di FI aggiunge poi: "Non cambiamo il nostro atteggiamento: siamo opposizione intransigente ma responsabile".

13:20 Alfano: "Lo tsunami non ci ha travolto. Ora verso il futuro"

"Insieme verso il futuro. Un milione e duecentomila grazie agli italiani che ci hanno votato. Sono tantissimi e ci consentono di andare a Bruxelles al primo tentativo. Abbiamo fronteggiato la tempesta e lo tsunami non ci ha travolto". Lo scrive su Facebook Angelino Alfano.

12:50 Renzi: "Il bello deve cominciare, saremo all'altezza del sogno"

"Il bello deve ancora cominciare. La sfida è lanciata e noi saremo all'altezza del sogno". Prosegue con queste parole il premier Matteo Renzi a Palazzo Chigi.

12:48 Maroni: "Ci candidiamo a ricostruire centrodestra"

"Come ha detto il segretario Salvini ora ci candidiamo a ricostruire il nuovo centrodestra, come io avevo anticipato al nostro Congresso del 2012, e il modello è quello della Csu ma a trazione leghista": lo ha detto il governatore lombardo, Roberto Maroni, commentando il voto.

12:43 Renzi: "Ieri non ho vinto io, ma squadra Pd"

"Non considero questo risultato la legittimazione personale. Mi ha fatto piacere vedere al Nazareno un gruppo dirigente. Ieri non ha vinto una persona, c'era una foto di gruppo". Lo dice il premier, Matteo Renzi, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

12:33 Renzi: "Il governo dura fino al 2018"

"Il governo dura fino al 2018". Lo ha assicurato il presidente del Consiglio, che ha aggiunto: "Rispettiamo le scadenze. Gli italiani vogliono vedere risultati, non votare". "La rottamazione - ha aggiunto - può iniziare, altro che finita".

12:31 Renzi: "Alla Ue chiediamo di cambiare le impostazione, non le regole"

L'Italia chiederà "un'Europa che si occupi di salvare le famiglie, le persone. Non chiediamo regole più aderenti alle nostre aspettative ma di cambiare l'impostazione, l'approccio avuto in questi anni e lo facciamo partendo da un'esperienza istituzionale e non dall'antipolitica". Così il premier, Matteo Renzi.

12:30 Renzi: "In Europa nessuno si salva da solo"

"Non trovo uno spostamento di assi in Europa - dice il premier -. La questione è che o ne usciamo tutti insieme oppure nessun Paese singolo si salva da solo: né la Germania né l'Italia. Tutte le volte che ho parlato con la Merkel ho trovato affetto profondo verso il nostro Paese e la volontà di uscire insieme da una situazione e io sono decisamente ottimista".