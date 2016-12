6 febbraio 2014 Disordini Camera, Di Battista a Boldrini: "Sanzioni? Francamente me ne infischio" Il deputato M5S messo "sotto giudizio" dall'ufficio di presidenza della Camera (che definisce uno "pseudo tribunale senza autorità") per un alterco con Speranza (Pd) Tweet google 0 Invia ad un amico

15:14 - Alessandro Di Battista (M5s) è tra i deputati messi "sotto giudizio" dall'ufficio di presidenza della Camera per un alterco con il capogruppo Pd Roberto Speranza. Ma del provvedimento, dice, "me ne infischio". E spiega: "Pur sforzandomi, non riesco a intravedere alcuna autorità in questo pseudotribunale che ci sta giudicando". Il commento è pubblicato da Di Battista su Facebook dopo che, dice, è stato "istituito un maxiprocesso contro noi eversivi".