18 settembre 2014 Consulta, altra fumata nera: è la 13esima

Renzi con il Colle: "Troveremo soluzione" A Violante 542 voti, a Bruno 527.

19:30 - Tredicesima fumata nera in Parlamento per l'elezione di due giudici della Consulta. Nessuno dei candidati ha raggiunto il quorum dei tre quinti, pari a 570 voti. Luciano Violante (sostenuto dal Pd) ha incassato 542 voti mentre Donato Bruno (Forza Italia) ne ha presi 527. Interviene il premier, Matteo Renzi: "Il presidente della Repubblica ha ragione: si deve andare veloci. Il Parlamento troverà una soluzione di alto livello".

Dopo la bacchettata di Giorgio Napolitano sull'elezione dei membri laici di Consulta e Csm e l'endorsement del premier, i capigruppo di Pd e Sel hanno espresso "piena condivisione delle parole del Capo dello Stato" e "disponibilità al reciproco ascolto per una vicenda che deve trovare rapida conclusione".



Prossima votazione il 23 settembre - La prossima votazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione dei giudici della Corte costituzionale si terrà martedì 23 settembre alle ore 12. Oltre ai due candidati più votati Violante e Bruno, hanno preso rispettivamente 32 voti Besostri, 30 Bertolissi, 11 Zanettin e 7 Barbera. I voti dispersi sono stati 45, 145 le schede bianche e 42 le nulle.



Speranza: "Andiamo avanti con Violante e Bruno" - Sulla Corte Costituzionale "andiamo avanti con questi due candidati: Luciano Violante e Donato Bruno". Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera Roberto Speranza lasciando la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.



Tesauro: "Consulta merita ben altro trattamento" - Lo stallo non lascia indifferente Giuseppe Tesauro, presidente della Corte Costituzionale. "Un'istituzione come la Consulta penso meriti ben altro trattamento e neppure i cittadini italiani meritano questo spettacolo", dichiara a margine di una cerimonia a Salerno.



Fumata nera anche per l'elezione dei membri laici del Csm - Niente quorum anche per l'elezione di due membri laici del Csm: nella votazione del Parlamento in seduta comune nessuno ha raggiunto la quota di 514 voti necessari per far scattare l'elezione (servivano i 3/5 dei votanti). Servirà una nuova votazione.