30 maggio 2014 Berlusconi torna a Cesano Boscone

Ad aspettarlo la "pasionaria azzurra" Marie Noelle Joy, come ogni settimana, si è presentata puntuale davanti ai cancelli dell'istituto Sacra Famiglia e, armata di cartelli e bandiere, ha atteso il leader di Forza Italia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:52 - Un risultato elettorale poco brillante non poteva certo fermare Marie Noelle Joy, la "pasionaria azzurra" che ogni settimana aspetta Silvio Berlusconi all'ingresso dell'istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, in provincia di Milano. Armata di manifesti e bandiere, la donna si è presentata puntuale anche questo venerdì: "Un unico presidente. Silvio vede nero solo al buio poi sempre azzurro. Per fare e mai mollare. Grazie Silvio forever", si legge sul cartello che espone orgogliosamente.

Il leader di Forza Italia, alla sua quarta giornata di volontariato nel reparto San Pietro, è entrato nella struttura in auto, leggendo un giornale, seguito da una vettura della scorta. Non si è fermato all'ingresso, dove erano schierate circa venti persone tra giornalisti, cameraman e fotografi.



Oltre, ovviamente, a lei, la "pasionaria azzurra" che non perde occasione per ribadire a Berlusconi la sua stima.