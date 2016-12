4 febbraio 2014 Beppe Grillo: "E' in corso un colpo di Stato" "E' la fine della democrazia, Boldrini via" Allarme del leader M5S che si scaglia contro la riforma elettorale, il decreto Imu-Bankitalia e la "ghigliottina" decisa dalla presidente della Camera Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:51 - "In Italia è in corso, ora, un colpo di Stato. Non puoi più far finta di nulla". A lanciare l'allarme dal suo blog è Beppe Grillo, che si scaglia contro la riforma elettorale, il decreto Imu-Bankitalia e la "ghigliottina" decisa dalla presidente Boldrini. Questa "è la fine della democrazia" dice Grillo, che invita la presidente a dimettersi.

"Eliminano l'opposizione" - "La volontà popolare - si legge nel post - viene rappresentata dagli eletti in Parlamento e l'Italia, secondo la Costituzione, è una Repubblica parlamentare. Così dovrebbe essere, ma non è così. Il passo successivo è l'eliminazione dell'opposizione. Finora non era necessario. I partiti per più di vent'anni hanno esercitato un consociativismo spinto, larghe intese sottobanco. Non c'era bisogno di far tacere l'opposizione perché non c'era opposizione".