Letta: da Grillo frasi barbare

14:43 - "E' scandaloso, non posso non commentare le frasi folli di Grillo verso Daria Bignardi e suo marito: la corsa verso la barbarie intrapresa da Grillo, pare senza fine, non ci può essere tolleranza verso questo modo di fare politica". Queste le parole del premier, Enrico Letta, durante il suo viaggio a Doha. Letta poi tende nuovamente la mano a Renzi: va nella direzione giusta, possiamo lavorare insieme.

Parlando a Doha, Letta ha ribadito il concetto di "tolleranza zero" e espresso "solidarieta'" alla giornalista Daria Bignardi ed al marito Luca Sofri per frasi "ingiuriose, intollerabili, insopportabili.



"Ho trovato anche a Doha un'accoglienza molto forte, positiva: uno sprone ad andare avanti", ha poi aggiunto il premier, sottolineando la "disponibilità e l'interesse" degli investitori "sul piano di privatizzazioni e le opportunità di investimenti", presentati nel Golfo. "I risultati in questa visita dimostrano che la stabilità paga: sono risultati che ci sono solo se c'è fiducia, stabilità", ha ribadito.



Vicenda Marò, Letta: ora basta! - "Non si può continuare così: sono due anni che aspettiamo e non c'è più tempo per ulteriori rinvii. In questa settimana l'India metta le carte sul tavolo". Così il premier Enrico Letta risponde ad una domanda sui Maro' ribadendo che "per noi è un affare molto serio". "Quello che ha deciso la Corte suprema indiana è importante, è una settimana importante per la parte indiana per mettere le carte sul tavolo: aspettiamo e speriamo sia quella finale".