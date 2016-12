26 maggio 2014 Beppe Grillo: "Abbiamo perso ma siamo lì"

"Mi prendo un Maalox, non si sa mai" Il leader del Movimento 5 Stelle commenta in un video postato sul suo blog il risultato delle elezioni europee: "Quest'Italia è formata da pensionati che forse non hanno voglia di cambiare". "Non scoraggiatevi, andiamo avanti"

17:19 - "Abbiamo perso ma siamo lì. E abbiamo il tempo dalla nostra". All'indomani della secca sconfitta alle Europee, Beppe Grillo non nasconde il suo dispiacere per i risultati del M5S: "Quest'Italia è formata da pensionati che forse non hanno voglia di cambiare". Poi rassicura i militanti: "Non scoraggiatevi, certo che andiamo avanti. Faremo opposizione sempre di più, sempre meglio e cercheremo di rallentare lo spolpamento di questo Paese".

"E' ancora presto" dice Grillo in un video postato sul suo blog dove ammette: "Son dei numeri che non si aspettava nessuno, però noi siamo lì, siamo il primo movimento italiano, il secondo partito". "Abbiamo preso il 21-22%, abbiamo preso l'Iva, senza avere voti in nero e siamo lì senza aver promesso niente a nessuno, né dentiere né 80 euro. Io sarei anche ottimista, quindi: non scoraggiatevi. Vedo messaggi: 'Cosa facciamo? Andiamo avanti?', certo che andiamo avanti!".



"Intanto mi prendo un Maaolox, non si sa mai" - "Vincono loro, ma è meraviglioso lo stesso. Intanto io mi prendo un Maalox, non si sa mai", scrive ancora Grillo sul suo blog e aggiunge: "Casaleggio, c'è il Maalox anche per te". "Adesso ci state prendendo in giro. Vi capisco. Mettete proprio il coltello nella piaga. Abbiamo perso. Non è una sconfitta, siamo andati oltre la sconfitta".



Nella tarda mattina, Beppe Grillo ha postato un ringraziamento sul suo blog e su Twitter, dedicando agli elettori del M5S la poesia "If" di Kipling. Il leader del Movimento 5 Stelle aveva lasciato in mattinata la sua villa di Sant'Ilario. Non ha parlato con i giornalisti, ma ha sorriso ed ha fatto il gesto di pugnalarsi al cuore.