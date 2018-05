"Mattarella non può nominare i ministri": il web contro il tweet di Toninelli

"Questo è Costantino Mortati da 'Istituzioni di diritto pubblico", quello che la Costituzione l'ha scritta". Così il capogruppo M5s, Danilo Toninelli, su Twitter pubblica una foto per attaccare il Quirinale, reo di non avere fatto partire il governo utilizzando poteri non in proprio possesso. Ma il tweet di Toninelli è stato subito inondato di critiche e tacciato di essere una fake news.