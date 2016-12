"La buona scuola", Renzi: "Prima bloccano ddl e poi accusano governo"

"Fisco, pronti sei decreti legislativi" - "Sono pronti sei decreti legislativi che porteremo martedì in Consiglio dei ministri e che cambieranno profondamente il rapporto tra cittadini e Stato. Soprattutto per le aziende, all'inizio. Ma in prospettiva anche per i cittadini", aggiunge il premier nell'Enews. Per i cittadini, scrive ancora, "abbiamo iniziato con la dichiarazione dei redditi precompilata (a proposito: chi tra voi ha fatto la dichiarazione dei redditi precompilata? Come vi siete trovati? Cosa ci suggerireste per cambiarla?)".



"Il nostro governo è il primo che ha ridotto le tasse per un valore di 18 miliardi, a partire dall'operazione 80 euro e dal taglio su quelle sul lavoro con il pacchetto JobsAct. Ma ancora non è sufficiente, lo sappiamo. Tuttavia iniziare con il rendere più semplice il fisco è un ulteriore passo. Il prossimo sarà la semplificazione del sistema dei tributi locali, a partire da un'unica tassa comunale anziché tutti i balzelli che conosciamo", spiega.



"Contro il populismo servono le riforme" - "Se sei al governo e vuoi sconfiggere il populismo e l'antipolitica l'unica strada che hai davanti a te è fare le riforme. Farle presto, farle bene, farle tutte. E su questo non ci fermeremo mai", prosegue poi Renzi. "Certo - ribadisce - in Parlamento c'è anche chi sa solo protestare. Vero. Ma l'idea che la maggioranza non rinvii le decisioni, non perda tempo, non si nasconda davanti alle proprie responsabilità è un fatto di grande rilievo".



"La ripresa c'è, i segnali sono molteplici, ma non sono ancora contento. L'Italia e' sulla buona strada, ma deve ancora liberarsi da vincoli e paure", conclude.