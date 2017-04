"Business dell'immigrazione", Msf: "Indignati dalle accuse, reagiremo"

24 aprile 2017 19:12 "Business dellʼimmigrazione", Msf: "Indignati dalle accuse, reagiremo" Lʼorganizzazione umanitaria "valuterà in quali sedi intervenire a tutela della propria credibilità". Save the Children: "Nostra missione al di sopra dei sospetti". Il blog di Grillo: "Vogliamo la verità"

Medici Senza Frontiere si dice "indignata per i cinici attacchi al lavoro delle Ong in mare da parte di alcuni esponenti della politica" e annuncia che "valuterà in quali sedi intervenire a tutela della propria azione, immagine e credibilità". Nei giorni scorsi Luigi di Maio aveva attaccato le Ong che soccorrono i migranti accusandoli di essere coinvolti nel "business dell'immigrazione".

"Le accuse contro le Ong in mare - afferma il presidente di Msf, Loris De Filippi - sono vergognose, ed è ancora più vergognoso che siano esponenti della politica a portarle avanti, attraverso dichiarazioni false che alimentano l'odio e discreditano organizzazioni che hanno come unico obiettivo quello di salvare vite. È una polemica strumentale che nasconde le vere responsabilità di istituzioni e politici, che hanno creato questa crisi umanitaria lasciando il mare come unica alternativa".



"Mancano canali legali per raggiungere l'Europa" - "Se ci fossero canali legali e sicuri per raggiungere l'Europa - prosegue De Filippi - le persone in fuga non prenderebbero il mare e si ridurrebbe drasticamente il business dei trafficanti. Se ci fosse un sistema europeo di aiuti e soccorsi in mare non ci sarebbe bisogno delle Ong".



Le operazioni in mare delle Ong - In riferimento alle false accuse sul lavoro in mare delle Ong, Msf ricorda che i soccorsi avvengono secondo il diritto del mare e dei rifugiati sotto il coordinamento e le indicazioni della Guardia Costiera italiana e che le organizzazioni non ricevono telefonate dirette dai trafficanti. Le Ong lavorano inoltre in acque internazionali e solo in pochi casi eccezionali, in presenza di naufragi imminenti e sotto autorizzazione delle autorità competenti, sono entrate in acque libiche.



Lavoro sostenuto da fondi privati - "Il nostro lavoro in mare - ribadisce Msf - è sostenuto esclusivamente da fondi privati, non ci sono prove che i soccorsi siano un fattore di attrazione. Fino a quando non verranno garantiti canali legali e sicuri per trovare sicurezza in Europa e un sistema europeo di aiuti e soccorsi in mare, quelle stesse persone continueranno a rischiare e perdere la propria vita nel Mediterraneo".



Medici senza Frontiere esporrà il proprio punto di vista alle istituzioni il 2 maggio, nel corso di un'audizione alla Commissione Difesa del Senato.