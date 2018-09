Vittorio Brumotti- Annachiara Zoppas, spunta l'anello di fidanzamento

Per Vittorio Brumotti adrenalina non solo in sella alla sua bike, ma anche in amore con Annachiara Zoppas. I due, usciti allo scoperto solo all'inizio di giugno, fanno proprio sul serio. E sulle pagine di Diva e Donna, l'inviato di Striscia, paparazzato in un bar milanese con la sua dolce metà, mostra ai fotografi il vistoso anello che l'influencer sfoggia all'anulare. Una promessa d'amore a tutti gli effetti.