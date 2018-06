Brumotti flirta con Annachiara Zoppas, l'erede delle acque minerali

Annachiara, di Conegliano Veneto, è figlia dell'imprenditore Enrico Zoppas, tra i più noti esponenti dell'aristocrazia italiana. Una giovane donna elegante, bionda, con grandi occhi azzurri magnetici e un fisico da urlo. E, secondo il settimanale Spy, avrebbe stregato lo sportivo. Sui social non sono mai usciti del tutto allo scoperto, ma qualche indizio lo hanno dato. Dettagli, più che altro, come le loro mani unite in uno scatto e una mano femminile che accarezza il volto dell'inviato di Striscia.



Solo qualche settimana fa, in una clip social, Annachiara si è sottoposta a una prova di "coraggio" con Vittorio in sella alla sua bicicletta. Segno di grande fiducia... o amore?