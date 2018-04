Vip a tutta velocità, guarda che bolidi

Difficile resistere al fascino delle auto di lusso, soprattutto per chi se le può permettere. Velocità, potenza, cavalli fanno la differenza e i nostri vip sono pronti a mettere mano al portafoglio per una "passeggiata" a tutto gas. Andrea Iannone ha da poco comprato un bolide da quasi 400mila euro che si va ad aggiungere al suo parco auto. Vetture che si aggirano intorno ai 200mila euro l'una anche per Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker amanti del cavallino rampante e non solo. Elkann e Christian De Sica, invece...

Davanti al parco auto l'imbarazzo della scelta per la famiglia Trussardi che di auto di lusso ne possiede molte. Tra il modello del 1970 rosso (dal valore di 150mila euro) e quello più moderno (che sfiora 330 km/h e che si aggira intorno ai 225mila euro), ne contiamo altre due. Tutte super accessoriate e super costose. E poi c'è l'ultima fiamma, acquistata di recente: 720 cavalli, 341 km/h e 265mila euro...



Marco Bacini, compagno di Federica Panicucci, ama l'assetto sportivo e l'alta velocità. E' blu elettrico l'ultimo suo acquisto che supera i 200mila euro.



Look casual e coppola in testa per Christian De Sica a bordo del suo cavallino rampante nero. L'attore, da sempre appassionato di motori, "passeggia" per le vie della capitale con la sua auto elegante... poi però viene "pizzicato" dal Settimanale Nuovo mentre parcheggia sulle strisce pedonali.



Come dimenticare Lapo Elkann? Il rampollo della famiglia Agnelli "sfoggia" auto per tutte le occasioni. Carrozzerie colorate, estrose, dettagli e accessori unici fanno delle sue auto delle vere opere d'arte.