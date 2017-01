Valentino Rossi e Linda Morselli, amore a fine corsa?

Hanno litigato. Questa è l'unica certezza, stando a fonti della stampa marchigiana, e il gossip non si è fatto attendere: tra Valentino Rossi e Linda Morselli c'è aria di crisi. L'entourage del campione non parla, la famiglia a Tavullia, dove vive lui, nemmeno e i due diretti interessati non sono avvicinabili. La loro love story va avanti da 4 anni. Di matrimonio nemmeno a parlarne, i rispettivi impegni li tengono spesso lontani per molto tempo ed è da un po' di settimane che i due non si fanno più vedere insieme, nemmeno per il compleanno di lui...

E' un momento delicato per Valentino Rossi, la stagione del motomondiale sta per cominciare, lui, che ha compiuto 37 anni il 16 febbraio scorso, aspira al decimo titolo e nessuno vuole turbamenti allo status quo attuale del campione. Tanto meno sul fronte sentimentale. I rumors però parlano di una rottura che si è consumata già a fine gennaio, dopo i test di Sepeng. In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport il "Dottore" aveva detto: "Non ho mai cucinato per Linda….. sono cresciuto così e la mia vita sarà sempre così….. per quanto riguarda il nipotino i miei hanno capito che se devono aspettare me va lunga… ". Un annuncio implicito della fine della sua love story? Per ora solo voci, i due però sono sempre più lontani... lui è in Qatar, lei a posare in lingerie in giro per l'Europa.