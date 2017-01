Linda Morselli: "Valentino Rossi sei unico"

10:15 - Fisico mozzafiato, bellezza acqua e sapone e... tanto yoga sull'Instagram di Linda Morselli. La fidanzata di Valentino Rossi ieri ha scritto una dedica speciale per i suo campione: “Torno a respirare solo ora. Un grazie immenso a questo team meraviglioso che è riuscito a farci sognare, sperare, urlare e saltare. Un grazie a te per esser ciò che sei. Unico nella tua specie”.

Festeggia così la vittoria del campione di motociclismo tra scatti intriganti e outfit sportivi. “Che senso ha far palestra se poi non ti scatti un selfie post allenamento?? #gymtime Dichiaro iniziato il mio nuovo allenamento funzionale milanese? Yoga e pilates...” cinguetta Linda postando video e scatti dei suoi esercizi, pensando a Valentino...



Una storia che va avanti dal 2012 quella tra Vale e Linda, e che funziona, pare, a meraviglia. I due non perdono occasione per stare insieme e divertirsi tutte le volte che possono, quando lui non è in gara.