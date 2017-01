Vacanze vip: ecco chi sceglie il lusso... e chi il low cost

Dolce vita a cinque stelle per l'imprenditore Gianluca Vacchi, che dalle acque delle Baleari manda cartoline in diretta dal suo yacht dotato di tutti i comfort. Agli agi è abituata anche Claudia Galanti che - sebbene qualche tempo fa abbia lamentato mancanza di liquidità - non fa mancare nulla ai suoi bambini. Papà amorevole anche Mario Balotelli, che abbraccia in barca la sua piccola Pia e si gode con lei il tramonto lontano da occhi indiscreti. Idromassaggio e champagne con vista mozzafiato per Wanda Nara e Mauro Icardi, che si concedono un bagno di coppia al bacio. A Ibiza Marco Borriello si rilassa invece nella sua villona esclusiva, con tanto di campo da golf.



Ma esiste anche un'altra faccia dell'estate vip, quella di chi 'chiude per ferie' e cerca uno spiraglio di normalità. L'Instagram di Michelle Hunziker è un susseguirsi di mari e monti, ma niente eccessi per lei: solo famiglia e natura. E dall'Alaska pubblica panorami incantevoli anche Laura Torrisi, che dopo le Hawaii si è concessa una fuga tra i ghiacci con Leonardo Pieraccioni e la figlia Martina. Tra le amanti della spiaggia libera ecco che spuntano Alena Seredova e Martina Colombari, ad entrambe bastano il mare e il sole per essere felici. E basta il contatto con la natura per accendere il sorriso di Antonella Clerici, in vacanza in Normandia, così come Stefano De Martino che ha passato il Ferragosto nella splendida Sicilia.